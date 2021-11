Elon Musk commence à vendre des milliards d’actions Tesla après un sondage Twitter

Elon Musk a lancé une vente en cascade de ses avoirs personnels dans Tesla après avoir récemment demandé à ses abonnés Twitter s’il devait vendre 10 % de sa participation dans l’entreprise pour payer des impôts. Selon 10 nouveaux documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission publiés mercredi, le PDG milliardaire a vendu au moins 5 milliards de dollars d’actions Tesla jusqu’à présent cette semaine.

Les dépôts devraient également continuer, car les quelques millions d’actions vendues sont bien en deçà de 10 pour cent des plus de 240 millions que Musk possède dans son entreprise.

Musk a mené le sondage Twitter après un examen approfondi de sa richesse

Musk vend ces actions après avoir été soumis à une surveillance accrue de sa richesse, en particulier de la part des élus. L’homme le plus riche du monde a été critiqué pour ne pas avoir payé d’impôts sur le revenu, car il ne perçoit pas réellement de salaire de Tesla et est plutôt rémunéré en actions. Musk n’a pas à payer d’impôts sur cette compensation jusqu’à ce qu’il revendique et vende les actions attribuées – quelque chose qu’il n’a pas fait depuis quelques années. Au lieu de cela, Musk emprunte beaucoup d’argent en utilisant ses avoirs comme garantie.

Un responsable, Ron Wyden (D-OR) a proposé un « impôt sur le revenu des milliardaires » qui imposerait ces augmentations de richesse comme des revenus, bien qu’il s’agisse de « gains non réalisés ». Cette pression a incité Musk à sonder Twitter le week-end dernier pour savoir s’il devait vendre 10% de ses avoirs Tesla pour payer des impôts. La réponse a été, assez étroitement, oui.

(Quand Wyden a tweeté le sondage de Musk disant que «[w]si l’homme le plus riche du monde paie des impôts, cela ne devrait pas dépendre des résultats d’un sondage Twitter », a répondu Musk d’un ton cru.)

Les deux premiers dossiers à apparaître dans le système de la SEC mercredi étaient liés au plan précédemment annoncé de Musk d’exercer certaines options d’achat d’actions qui lui ont été accordées en 2012, dont il a parlé lors de la conférence du Code de cette année. Musk a déclaré lors de la conférence qu’il disposait d’un « énorme bloc d’options » qu’il exercerait et vendrait au quatrième trimestre de 2021. Ces deux premiers dépôts mercredi ont confirmé que Musk avait déjà prévu d’exercer environ deux millions d’options que la société avait lui a été accordé en 2012 et a vendu environ la moitié de ces actions au moment où il a pris la parole à la conférence.

Mais plus tard mercredi, un lot beaucoup plus important de documents a été publié par la SEC qui montre que Musk a vendu des millions d’actions supplémentaires cette semaine – au-delà de la vente qu’il avait prévue en septembre. Le PDG milliardaire semble maintenant vraiment être au milieu d’une vente de millions d’actions de Tesla. Mais s’il devra payer plus de 50 pour cent de cette valeur en impôts, il finira toujours par détenir des milliards de dollars en espèces fraîches une fois les ventes terminées. Pour un homme qui a prétendu être pauvre en argent, cela signifie que Musk se retrouvera bientôt dans une position rare d’être extrêmement riche non seulement sur papier, mais dans un sens très tangible.

Mise à jour, 11 novembre, 00h01 HE : Après la publication de cette histoire, d’autres ventes d’actions ont été enregistrées auprès de la SEC. L’histoire et le titre ont été modifiés pour refléter cela.