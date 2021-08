Elon Musk condamne un nouvel amendement “désastreux” ⋆ ZyCrypto Crypto new media

Publicité





Le PDG très respecté et opiniâtre de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, s’est joint à lui pour s’exprimer contre l’amendement de dernière minute apporté par les sénateurs Rob Portman et Mark Warner à la récente disposition sur la taxation de la cryptographie suggérée par les sénateurs Patrick Toomey, Ron Wyden et Cynthia Lummis .

Musk, bien qu’étant un critique ouvert de Bitcoin à la consternation des membres de la communauté, considère que l’amendement proposé est nocif pour l’industrie et n’en est pas partisan.

Répondant au fil de discussion du PDG de Coinbase, Brian Armstrong, sur la question, Musk a déclaré que l’amendement sélectionnait essentiellement des gagnants dans l’industrie de la cryptographie et n’était pas demandé car l’industrie ne connaissait pas de crise pour justifier la décision législative.

« D’accord, ce n’est pas le moment de choisir les gagnants ou les perdants de la technologie de la crypto-monnaie. Il n’y a pas de crise qui oblige à une législation hâtive », a déclaré Musk en réponse à la position d’Armstrong qui a appelé le Sénat à choisir, entre autres, quelles « technologies sont OK et lesquelles ne sont pas en crypto ».

« Il y a quelques moments clés qui définissent notre avenir. L’une se passe actuellement au Sénat avec le projet de loi sur les infrastructures. À la 11e heure, Mark Warner a proposé un amendement qui déciderait quelles technologies fondamentales sont OK et lesquelles ne sont pas en crypto. C’est désastreux » Armstrong a commencé le fil en disant.

Publicité





Armstrong a appelé le sénateur Mark Warner pour sa contribution à l’amendement qui obligerait les validateurs de preuve de participation à se conformer à la facilitation du KYC pour les transactions qu’ils valident – ​​ce que l’industrie de la cryptographie considère comme impossible car les transactions validées sont pseudonymes – mais exempte les mineurs sur réseaux de preuve de travail de faire de même.

Pour le contexte, il donne un exemple de ce à quoi cela ressemblerait si le gouvernement opposait le système d’exploitation d’Apple, iOS, au système d’exploitation Android de Google et essayait d’interdire ce dernier parce qu’ils pensaient qu’il était en dessous de la moyenne. Il conclut que l’action, ainsi que l’amendement actuellement proposé, équivaudrait à ce que le gouvernement décide des « gagnants et des perdants » dans une très jeune industrie qui était encore en train de se développer.

“Ils sont assurés de se tromper, en écrivant à quelques exceptions à la main aujourd’hui”, déclare-t-il tout en appelant le public à appeler leurs représentants à voter pour l’amendement Toomey-Wyden-Lummis afin de “maintenir la crypto en vie et prospérer”. “

Un partisan de la cryptographie, Geoffrey Miller, professeur agrégé de psychologie à l’Université du Nouveau-Mexique, est également intervenu pour rappeler aux législateurs que les protocoles de preuve de participation étaient plus économes en énergie que les réseaux de crypto-monnaie qui utilisaient une preuve de travail. . Il ajoute qu’un gouvernement qui se soucie vraiment de l’environnement n’essaierait pas de choisir une meilleure option, d’un point de vue environnemental, pour la punition.

D’autres promoteurs et acteurs clés de l’industrie ne sont pas non plus satisfaits de la tournure des événements et les choses ont été tendues. L’industrie fait un effort concerté pour s’assurer que des erreurs drastiques ne sont pas commises au nom de la réglementation.