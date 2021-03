Elon Musk confirme que les véhicules Tesla peuvent désormais être achetés avec Bitcoin

Les représentations de la monnaie virtuelle Bitcoin sont vues devant le logo Tesla dans cette illustration

Le chef de Tesla Inc, Elon Musk, a déclaré mercredi qu’un véhicule Tesla peut désormais être acheté en utilisant Bitcoin et que l’option sera disponible en dehors des États-Unis plus tard cette année.

«Vous pouvez désormais acheter une Tesla avec Bitcoin», a-t-il tweeté mercredi. «Le Bitcoin payé à Tesla sera conservé en tant que Bitcoin et non converti en monnaie fiduciaire.»

Le mois dernier, Tesla a révélé qu’il avait acheté 1,5 milliard de dollars de bitcoins et l’accepterait bientôt comme moyen de paiement pour les voitures, faisant grimper le prix de la crypto-monnaie la plus populaire au monde.

Alexander Szatkowski est responsable du support client le jour et rédacteur en gestion et en stratégie de marque la nuit. Il représente les récits commerciaux de NYK Daily.