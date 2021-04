Elon Musk confirme que SpaceX a fini d’essayer d’attraper ses composants de fusée – .

SpaceX a remporté un franc succès dans à peu près chacun de ses efforts. La société a été la première à rendre la technologie des fusées réutilisables à la fois sûre et fiable, et cela a été prouvé en lançant les mêmes fusées encore et encore. Le service Internet Starlink de la société se développe rapidement et, bien qu’il soit encore dans son état bêta, il semble être un début incroyablement prometteur pour un service qui pourrait fournir un accès aux données à haut débit à d’innombrables personnes dans des zones où il ne serait pas disponible autrement. Il fait même des progrès constants sur son programme de vaisseaux à tarte dans le ciel, bien qu’il soit encore à un stade très précoce.

L’entreprise a prouvé qu’elle était douée dans presque tout… presque. Il semble que les efforts incroyablement éprouvants pour attraper les carénages de nez de ses fusées Falcon 9 avant qu’ils ne touchent l’eau de l’océan corrosive ont pris fin. SpaceX a passé de nombreux mois à perfectionner ses compétences et à s’améliorer lentement pour attraper les moitiés de nez afin qu’elles puissent être réutilisées plus tard, mais comme tous ceux qui regardent les lancements de SpaceX l’ont remarqué, il est clairement abandonné sur ce front.

Comme l’explique SpaceXFleet, le programme de récupération du carénage de SpaceX a finalement été un succès, du moins jusqu’à un certain point. Au total, 9 carénages ont finalement été capturés par les deux navires de récupération de la société, Mme Tree et Mme Chief, mais c’est un nombre assez petit si l’on considère que la récupération du nez était en cours depuis des années.

Plus de 50 captures de carénage ont été tentées et moins de 10 ont donné des résultats positifs. C’est un pourcentage décevant et, avec SpaceX apparemment de mieux en mieux pour récupérer et remettre à neuf ses carénages après avoir éclaboussé dans l’océan, SpaceX semble avoir décidé qu’il ne valait plus la peine d’essayer de les attraper.

SpaceX est grand sur l’analyse – vous devez l’être lorsque vous construisez des fusées à partir de zéro – et c’est ce qui a conduit l’entreprise à essayer d’attraper les carénages en premier lieu. L’idée étant que les attraper permettrait d’économiser beaucoup d’argent car ils pourraient être réutilisés rapidement et ne risqueraient pas d’être endommagés par l’eau salée de l’océan. Il est probable que la société ait analysé les chiffres et déterminé que le coût des navires et les opérations pour attraper les carénages ne permettaient pas de réaliser des économies en les récupérant simplement dans l’océan et en faisant un peu plus de travail pour les remettre à neuf.

Dans tous les cas, le patron de SpaceX, Elon Musk, a déjà confirmé qu’il n’y aurait plus de tentatives de capture de carénage et Mme Tree et Mme Chief ont été dépouillées de leur image de marque SpaceX et apparemment vendues.

Ils seront récupérés de l’eau et réutilisés – Elon Musk (@elonmusk) 7 avril 2021

Regarder SpaceX tenter d’attraper les composants était très amusant, et même si c’était vraiment une bonne idée, cela n’a tout simplement pas fonctionné. À l’avenir, SpaceX réutilisera toujours ses nez, mais ils seront juste un peu plus humides lorsqu’ils arriveront au port.

