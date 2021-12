Elon Musk coupe sa participation dans Tesla et paie 11 milliards de dollars d’impôts

24/12/2021 à 13h00 CET

Alex Soler

C’est une fin d’année « chargée » pour Elon Musk, PDG de Tesla. L’entrepreneur sud-africain finalise le processus de vente du dix% de ses Actions à partir de Tesla pour plus de 15 milliards de dollars. Cette opération fait suite à une enquête publiée par Musk lui-même dans Twitter dans lequel ses partisans ont voté en sa faveur, bien qu’il ait un objectif plus profond. Selon le même gérant, il a déjà vendu plus de 14,7 millions d’actions, sur les 170,5 millions qu’il possédait, depuis plus de 14 100 millions de dollars et a déjà « presque terminé » le processus de vente des titres.

Lorsqu’on lui a demandé si la décision de vendre une partie de ses actions dépendait des résultats sur Twitter, Musc a révélé qu’elle a dû exercer des options d’achat d’actions cette année par obligation car elles ont expiré en 2022. Selon Bloomberg, il y a plus de 15 millions d’options sur titres de la société celles exercées par Musc. La vente parallèle de titres répond au besoin de payer les taxes liées aux options d’achat. Selon ., sur les 14,7 millions d’actions vendues, 9,34 millions étaient uniquement dédiées au paiement de ces impôts.

Depuis le 8 novembre dernier, date à laquelle Musc a commencé à vendre une partie de ses actions, la valeur de Tesla la bourse a augmenté de 4,25 % atteindre le 1 067 $ par action. La capitalisation totale de l’entreprise dépasse mille milliards de dollars, plaçant les actions américaines à la ‘Club de mille milliards de dollars‘ près de Manzana, Amazon, Microsoft, Aramco saoudien Oui Petro Chine. Ils sont, au total, 1 072 milliards de dollars, 945 600 millions d’euros.

Alors que Musc Il était en charge de cette opération, le magazine TIME lui a décerné le titre de « Personne de l’année » après la croissance de deux de ses entreprises, Tesla Oui Spacex, qui l’ont aidé à faire monter en flèche sa fortune pour dépasser Jeff Bezos, fondateur de Amazon, et se classe comme l’homme le plus riche du monde avec une valeur nette évaluée à 282 000 millions de dollars. À peine deux jours plus tard, le Financial Times a également nommé Tesla « Personne de l’année » pour sa contribution à la transformation de l’industrie automobile.

Enregistrer les impôts

Après les deux reconnaissances, le sénateur de Massachusetts Elizabeth Warren tiré Twitter pour montrer votre désaccord avec le choix de Musc comme « Personne de l’année » par le magazine TIME et l’accusant de ne pas respecter ses obligations fiscales. « Modifions le code des impôts truqué pour que la personne de l’année paie vraiment des impôts et arrête de profiter de tout le monde », a déclaré Warren sur le réseau social.

Modifions le code fiscal truqué afin que la personne de l’année paiera réellement des impôts et arrête de s’en prendre à tout le monde. https://t.co/jqQxL9Run6 – Elizabeth Warren (@SenWarren) 13 décembre 2021

peu pris Elon Musk, trouvé dans Twitter sa zone de confort, en répondant directement à la sénatrice pour lui confirmer qu’elle paiera cette année plus de 11 milliards de dollars d’impôts, 9 767 millions d’euros, un montant record qui le placerait comme l’Américain qui a payé le plus d’impôts de l’histoire. Peu de temps après, il a donné une interview sur le site Babylon Bee dans laquelle il a ajouté de l’huile sur le feu. « Je paierai cette année, littéralement, le chiffre d’impôts le plus élevé de l’histoire et elle ne paie pas d’impôts. De plus, son salaire est payé par des contribuables comme moi. Si quelqu’un pouvait mourir d’ironie, elle serait morte », a-t-il conclu. .

Et si vous ouvriez les yeux pendant 2 secondes, vous réaliseriez que je paierai plus d’impôts que n’importe quel Américain de l’histoire cette année – Elon Musk (@elonmusk) 14 décembre 2021

Avec tout, Musc s’assure qu’il consacre plus que cinquante% de vos revenus aux impôts, répartis entre les impôts fédéraux et étatiques. C’est pourquoi le PDG de Tesla a décidé cette année de changer le siège de la marque de Palo Alto, Californie, à Austin, Texas. Dans la nouvelle maison de l’entreprise, Musk n’aura pas à payer d’impôts de l’État. « La Californie était autrefois le pays des opportunités et maintenant, elle est en train de devenir le pays des réglementations, des litiges et des taxes », a déclaré Musk dans une interview.