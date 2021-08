Elon Musk craint que les robots ne nous tuent tous, mais veut aussi construire un Tesla Bot

Il y a exactement quatre ans ce mois-ci, le PDG de Tesla et perma-Cassandra Elon Musk a tweeté son énième avertissement sur l’intelligence artificielle et l’avenir de l’humanité. “Si vous n’êtes pas préoccupé par la sécurité de l’IA, vous devriez l’être”, a-t-il écrit. “Beaucoup plus de risques que la Corée du Nord.” Et son tweet incluait une image avec la prédiction peut-être exagérée selon laquelle “En fin de compte, les machines gagneront”. Qu’il suffise de dire, cependant, qu’il n’était pas immédiatement évident lorsqu’il a écrit ce tweet qu’il se retrouverait quatre ans plus tard en mesure de dévoiler le Tesla Bot – une création de robot «humanoïde» dont Musk a déclaré que son constructeur automobile lancerait probablement un prototype de l’année prochaine.

Tesla Bot révélé

« Nous sommes également doués pour les capteurs et les batteries. Et nous aurons probablement un prototype l’année prochaine qui ressemble à ceci », a déclaré Musk lors de l’événement AI Day de Tesla. Par « ça », le soi-disant Technoking faisait référence à l’acteur habillé pour ressembler à un Tesla Bot qui venait de montrer des mouvements de danse flashy sur scène.

Le site Web de Tesla ajoute plus de détails. La société a déclaré qu’elle “développerait la prochaine génération d’automatisation, y compris un robot humanoïde à usage général, à deux pédales, capable d’effectuer des tâches dangereuses, répétitives ou ennuyeuses. Nous recherchons des ingénieurs en mécanique, en électricité, en contrôle et en logiciel pour nous aider à tirer parti de notre expertise en IA au-delà de notre flotte de véhicules.

Le @Tesla Bot pic.twitter.com/cRyBIm22DH – Vala Afshar (@ValaAfshar) 20 août 2021

Le robot, nommé Optimus, aura les mêmes puces et capteurs intégrés qui alimentent également les voitures de Tesla. Ajoutons que les mêmes voitures autonomes qui, selon la National Highway Traffic Safety Administration, ont percuté des véhicules sur les scènes des premiers intervenants au moins 11 fois depuis janvier 2018.

Le Tesla Bot devrait également mesurer cinq pieds huit pouces. Un écran s’afficherait sur sa tête. Et il serait conçu pour que les humains puissent le maîtriser ou le dépasser avec succès.

“Il devrait pouvoir, vous savez, aller au magasin et me procurer les produits d’épicerie suivants”, a déclaré Musk. “Ce genre de chose.”

Musc = M. Robot ?

Écoutez, je n’ai aucune idée si nous en verrons un dans le monde réel. Avec Musk, il n’y a pas tant de frontière entre les faits et la fiction qu’il y a un diagramme de Venn flou entre eux. Une dans laquelle réalité et mise en scène ne se croisent que parfois. Et ainsi, un espace encore plus petit entre eux est créé, où le milliardaire accro à Twitter prospère.

N’oubliez pas : Musk est connu comme étant assez terrifié par les implications d’une évolution sans entrave de l’IA. Sa société d’IA a déjà créé un générateur de fausses informations qu’il avait trop peur de rendre public. Une autre fois, il a formé l’IA en lui alimentant des publications Reddit.

De plus, vous vous souvenez du toit solaire que Musk a présenté lors d’un événement à Los Angeles en 2016 ? Combien de ceux de lui avez-vous vu dans la nature ? Ou, qu’en est-il du robotaxis autonome qui, selon lui, prendrait les routes en 2020 ?

Comme nous l’avons noté dans notre article d’il y a quelques jours, même Boston Dynamics – qui a très clairement et très clairement maîtrisé une chose ou deux sur la création de robots qualifiés – a décrit ses machines comme principalement des projets de R&D. C’est-à-dire qu’il est difficile d’avoir le sentiment que le Tesla Bot sera autre chose qu’une annonce de style Tesla Tequila du vendeur de voitures le plus riche d’Amérique : quelques vrais croyants s’enthousiasment tôt, tandis que, pour tous les autres, le rêve est L’alcool hors de prix de Tesla. Rupture de stock.