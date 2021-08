Elon Musk de SpaceX enverra des panneaux publicitaires dans l’espace

SpaceX d’Elon Musk lancera un satellite pour afficher des annonces publicitaires dans l’espace. Plus précisément, SpaceX finaliserait un accord avec une startup technologique canadienne pour mettre des panneaux d’affichage numériques en orbite.

Ainsi, les entreprises peuvent afficher des logos et d’autres contenus promus. Autrement dit, les personnes et les entreprises achèteraient des jetons pour localiser et concevoir un pixel à l’écran.

À cet égard, Samuel Reid, directeur de Geometric Energy Corporation, a déclaré dans une interview avec Business Insider : « Peut-être que Coca-Cola et Pepsi se disputent leur logo. Et se revendiquer.

En réalité, Reid a déclaré qu’il n’avait jamais eu la chance de rencontrer Elon Musk en personne, mais suppose qu’il lui parlera directement à un moment donné du projet.

SpaceX d’Elon Musk sera annoncé depuis l’espace

En fait, grâce aux progrès technologiques, l’espace extra-atmosphérique est devenu une marchandise commercialisable. Un exemple de cela, nous avons Jeff Bezos, d’Amazon et Richard Branson, du groupe Virgin. Qui sont devenus les premiers clients de l’espace, en achetant un pass pour aller au-delà de l’orbite de la Terre.

Soit dit en passant, Elon Musk de SpaceX, l’une des sociétés spatiales les plus importantes au monde, n’est pas loin derrière. Il espère envoyer des vols commerciaux en orbite autour de la Terre et de la Lune d’ici 2023.

Actuellement, SpaceX d’Elon Musk, en partenariat avec Geometry Energy Corporation (GEC), enverra le satellite sur une fusée Falcon 9, qui lancera le panneau d’affichage avant que le vaisseau spatial n’atteigne la Lune.

De son côté, une première annonce en orbite est attendue début 2022. Diffusée en direct sur YouTube et Twitch.

Fait curieux, un post sur Twitter a noté : « Des panneaux d’affichage dans l’espace. Le dernier martien du Terrien Elon Musk.

Un autre exemple serait, concernant l’histoire d’Elon Musk : « L’obscénité des riches utilisant l’espace. Ou : « Si vous ne prêtiez pas attention aux panneaux d’affichage des autoroutes, imaginez-vous dans l’espace.

Que devraient-ils faire?

De cette façon, les personnes et les entreprises achèteraient des jetons pour localiser et concevoir un pixel à l’écran. Cinq jetons qui affectent les pixels peuvent être achetés : Bêta et Rho pour le placement d’annonces à l’écran, Gamma et Kappa pour la couleur et la luminosité, et XI pour la durée. Ces jetons peuvent être achetés via des crypto-monnaies.

À cet égard, Samuel Reid a déclaré : « J’essaie de réaliser quelque chose qui puisse démocratiser l’accès à l’espace et permettre une participation décentralisée. Espérons que les gens ne dépenseront pas d’argent pour quelque chose d’inapproprié, d’insultant ou d’offensant. »

“Il peut y avoir des entreprises qui veulent représenter leur logo … ou cela pourrait finir par être un peu plus personnel et artistique.”

Actuellement, on ne sait pas exactement quelle sera la taille des annonces, combien d’annonces seront diffusées en même temps. En outre, l’impact environnemental de la publicité sur papier glacé sur la flore et la faune locales et l’utilisation de l’énergie des satellites.

Je dis au revoir avec cette phrase de Will Rogers : « La publicité est l’art de convaincre les gens de dépenser de l’argent qu’ils n’ont pas pour des choses dont ils n’ont pas besoin.

