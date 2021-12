Elon Musk de Tesla dit qu’il « pense » à quitter son emploi

Musk critique le projet Biden qui finance des véhicules électriques 2:02

(.) – Elon Musk, PDG de Tesla, « pense » à quitter son emploi et à devenir un influenceur, a tweeté jeudi l’homme le plus riche du monde.

« Je pense quitter mon emploi et devenir un influenceur à temps plein », a déclaré Musk dans le tweet, sans donner plus de détails.

Il n’était pas immédiatement clair si Musk, un utilisateur prolifique de la plate-forme de médias sociaux, envisageait sérieusement d’abandonner ses fonctions.

penser à quitter mes emplois et devenir un influenceur à temps plein wdyt – Elon Musk (@elonmusk) 10 décembre 2021

Musk, qui est également le fondateur et PDG de la société de fusées SpaceX, et dirige la startup de puces cérébrales Neuralink et la société d’infrastructure The Boring Company, a déclaré lors d’une conférence téléphonique en janvier qu’il espère être le PDG de Tesla pendant « plusieurs années ».

« Ce serait bien d’avoir un peu plus de temps libre au lieu de travailler jour et nuit, à partir du moment où je me réveille jusqu’à ce que je me couche 7 jours sur 7. C’est assez intense. »

Le mois dernier, il a demandé à ses abonnés sur Twitter s’il devait vendre 10 % de sa participation dans le constructeur de voitures électriques, ce à quoi la plupart ont donné leur accord. Depuis, il a vendu des actions d’une valeur de près de 12 milliards de dollars.