Dogecoin (DOGE)

Elon Musk de Tesla envisage d’accepter le Dogecoin comme moyen de paiement pour les voitures dans un nouveau sondage Twitter

Des mois après avoir introduit Bitcoin comme moyen de paiement pour l’achat de berlines Tesla, Elon Musk envisage maintenant d’ajouter Dogecoin.Le milliardaire a lancé un sondage Twitter demandant à ses abonnés si Tesla devrait ou non accepter Dogecoin.

Musk poursuit sa campagne DOGE

Musk a demandé à ses près de 54 millions d’abonnés sur Twitter s’ils voulaient que Tesla accepte Dogecoin. Jusqu’à présent, le sondage avait recueilli pas moins de 2 millions de voix, la majorité écrasante ayant répondu «Oui».

Musk a été l’un des partisans les plus bruyants et les plus éminents de la pièce meme. Il est connu pour avoir tweeté à propos de Dogecoin individuellement et même une fois l’a appelé sa crypto-monnaie préférée. Ces tweets ont contribué à influer sur le prix du Dogecoin au fil des mois, le faisant grimper de façon exponentielle.

La nouvelle décision du PDG de Tesla intervient après son apparition à la dernière émission Saturday Night Live, dans laquelle certains commentaires sur la pièce ont déclenché une baisse du prix de la crypto-monnaie.

La crypto-monnaie aurait chuté de 35% après l’émission alors qu’elle avait du mal à atteindre 0,47 $ contre le dollar. Dimanche soir, il s’est légèrement redressé pour atteindre 0,49 $, mais c’était toujours bien en dessous des 0,73 $ à 0,68 $ qu’il avait atteint avant le week-end. Doge est toujours actuellement à 0,49 $, selon CoinMarketCap.

La chute des prix de Dogecoin a conduit à plus de 280 millions de liquidations signalées dans différents échanges de crypto-monnaie, Binance étant en tête avec la plus grande commande de liquidation unique évaluée à 12,07 millions de dollars.

Dogecoin a été créé à l’origine comme une blague en 2013 par les fondateurs Billy Markus et Jackson Palmer. Il était uniquement basé sur le mème Doge, une image représentant un chien de la race Shiba Inu, dont le monologue intérieur est affiché en police sans bande dessinée.

L’intérêt de Tesla pourrait pousser d’autres entreprises à accepter le Dogecoin

Au cours de la dernière année, Dogecoin a gagné en popularité et en prix. Cependant, il n’a pas été largement accepté par les investisseurs institutionnels, contrairement au Bitcoin, par exemple.

La décision éventuelle de Musk de faire de Dogecoin une méthode de paiement pour Tesla pourrait encourager d’autres investisseurs institutionnels à se familiariser avec la pièce basée sur les mèmes.

Tesla accepte déjà Bitcoin (BTC) comme moyen de paiement pour ses véhicules électriques. La société a fait cette annonce en mars tout en déclarant également son intention de gérer un nœud Bitcoin. Tesla détient également Bitcoin dans son portefeuille après avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars de l’actif en février.

Pendant ce temps, le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, est également un partisan connu de Dogecoin. L’équipe de basket-ball professionnelle a annoncé son acceptation de Dogecoin comme paiement pour les billets, les jeux et les marchandises de l’équipe en mars, ce qui en fait le premier marchand à le faire.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.