Elon Musk de Tesla soutient le Bitcoin incitant les énergies renouvelables

Alors que les ignorants voudraient dire que Bitcoin est en train de détruire la planète, selon certains, il était censé consommer toute l’énergie du monde d’ici 2020, ce n’est pas le cas, et Elon Musk, dont Tesla travaille pour un «avenir énergétique durable »En s’appuyant sur les énergies renouvelables est d’accord avec cela.

Mercredi, le cofondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, a soutenu Bitcoin en encourageant les énergies renouvelables, ce avec quoi Musk était d’accord.

Dorsey’s Square Crypto a publié un rapport en collaboration avec Cathie Wood’s Ark, dont les fonds investissent dans Tesla, Square et crypto, plaidant pour «le bitcoin en tant que moteur clé de l’avenir des énergies renouvelables».

Le livre blanc explique comment le réseau Bitcoin fonctionne comme un acheteur d’énergie unique qui pourrait permettre à la société de déployer beaucoup plus de capacité de production solaire et éolienne.

Le vent et le solaire produisent une énergie moins chère que les combustibles fossiles, mais produisent trop d’énergie lorsque la demande est faible et maintenant suffisamment lorsqu’elle est élevée. En tant que tel, il propose un écosystème de solaire / éolien, de batteries et d’extraction de bitcoins coexistant pour former un réseau vert (électricité plus propre et plus résiliente) fonctionnant presque exclusivement à l’énergie renouvelable.

L’exploitation minière de Bitcoin peut alors encourager l’investissement dans le système solaire, permettant aux énergies renouvelables de générer un pourcentage plus élevé d’énergie du réseau sans potentiellement changer le coût de l’électricité.

«Nous pensons que les propriétaires d’actifs énergétiques d’aujourd’hui peuvent devenir les mineurs de bitcoins essentiels de demain.»

