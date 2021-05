Elon Musk découvre ce nouveau cas d’utilisation pour Dogecoin ; appelle ça une “bonne idée”

Selon le Cambridge Center for Alternative Finance, Bitcoin utilise 115,54 TWh d’énergie par an, ce qui est plus que l’utilisation de pays tels que les Émirats arabes unis, les Pays-Bas, les Philippines, le Pakistan, etc. Image : .

C’est à nouveau Doge et Dogefather Elon Musk ! Cette fois, il s’agit d’une idée. Une idée, qui peut même sembler ridicule ou ridicule à certains passionnés de crypto, mais c’est une excellente idée, du moins pour Musk. Alors que les prix du Bitcoin, de l’Ethereum et des autres principales devises ont continué de baisser après une légère reprise plus tôt cette semaine, Musk a qualifié dimanche l’idée d’un bain à remous pour exploiter la chaleur générée par l’extraction de Dogecoin comme une «excellente idée». La suggestion est venue d’une application de trading crypto Blockfolio sur Twitter : « Un bain à remous chauffé par l’extraction de dogecoin. Elon Musk, peu m’importe comment, fais en sorte que ça se produise.

Ceci, cependant, n’est peut-être pas aussi absurde qu’il n’y paraît au premier abord étant donné qu’il existe un véritable programme de lancement de satellites en cours qui sera entièrement payé en Dogecoin. La société d’énergie aérospatiale Geometric Energy Corporation avait annoncé plus tôt ce mois-ci le paiement de SpaceX d’Elon Musk en crypto-monnaie meme pour avoir pris son satellite cube de 40 kilogrammes comme charge utile lunaire sur une fusée Falcon 9. “Cette mission démontrera l’application de la crypto-monnaie au-delà de l’orbite terrestre et jettera les bases du commerce interplanétaire”, a déclaré Tom Ochinero, vice-président des ventes commerciales de SpaceX dans un communiqué. Si cela pouvait être vrai, on pourrait s’attendre à ce qu’un bain à remous soit également chauffé par l’exploitation minière Dogecoin.

Lisez aussi : Apple explore maintenant les crypto-monnaies ; cherche à embaucher BDM pour sa division « paiements alternatifs »

Néanmoins, l’écosystème crypto a suscité des inquiétudes concernant l’utilisation extrêmement élevée d’énergie pour la production de Bitcoin et son impact sur l’environnement. Musk avait déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il avait interrompu l’achat de ses véhicules électriques basé sur Bitcoin en raison de préoccupations concernant “l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’exploitation minière de Bitcoin”. Selon le Cambridge Center for Alternative Finance, Bitcoin utilise 115,54 terrawattheure (TWh) d’énergie par an, ce qui est plus que l’utilisation de pays tels que les Émirats arabes unis, les Pays-Bas, les Philippines, le Pakistan, etc.

Musk avait également réitéré son appel à une «taxe sur le carbone» (une taxe imposée sur la combustion du charbon, du gaz et d’autres combustibles à base de carbone) au milieu des inquiétudes concernant «l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’exploitation et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les carburants », selon un communiqué tweeté par Musk plus tôt ce mois-ci. Cependant, par rapport à Bitcoin, Dogecoin « gagne haut la main », selon Musk. “Doge accélère le temps de bloc de 10X, augmente la taille de bloc de 10X et diminue les frais de 100X”, avait-il tweeté le 16 mai. Pour Musk, il est également moins nocif pour l’environnement que Bitcoin et est plus abordable en raison de son offre élevée que le roi des cryptos.

Bitcoin était passé de 40 757 $ mercredi à 33 722 $ dimanche tandis qu’Ethereum était passé de 2 892 $ à 2 201 $ au cours de ladite période, selon CoinMarketCap. De même, Cardano est passé de 1,81 $ mercredi à 1,36 $ dimanche. Binance Coin est également passé de 387 $ jeudi à 292 $ dimanche.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.