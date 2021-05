Elon Musk déguisé en Wario sur SNL, a appelé Mario à manger des champignons

Le croquis ci-dessus est un excellent exemple de ce qui, je pense, rend Saturday Night Live si amusant à regarder. L’identité de l’animateur a un effet si dramatique sur le ton de l’émission, et même le même croquis peut jouer très différemment en fonction de qui y est. Elon Musk n’est peut-être pas un comédien ou même un acteur particulièrement bon, mais quand il anime Saturday Night Live, ce n’est pas vraiment le but, du moins pas pour moi. Le but est de regarder quelqu’un sans aucune expérience sauter dans les profondeurs et essayer de nager. Cela ajoute à l’excitation de l’élément live et nous permet de connaître les gens d’une manière très différente.