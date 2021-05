Elon Musk devenu présentateur se déguise en Wario, dit qu’il a Asperger et fait couler Dogecoin | La technologie

Hier, nous avons pu voir Elon Musk à son meilleur. Aussi le plus sincère Elon … et le plus voyou. Prêt à attiser tout le monde, même la crypto-monnaie qu’il a mise sur un piédestal: Dogecoin.

L’imprévisible Elon Musk est devenu hier animateur de télévision pour une journée, prenant les rênes de la populaire émission de télévision Satuday Night en direct. Là, il s’est déguisé en Wario, a révélé qu’il souffre du syndrome d’Asperger et a fait chuter la crypto-monnaie Dogecoin de 29%.

Satuday Night Live (SNL) est un classique de fin de soirée à la télévision nord-américaine. Un spectacle avec un public en direct, des interviews, des performances et un grand sens de l’humour. En Espagne, la chose la plus proche que nous avons est le Late Motiv présenté par Andreu Buenafuente à Movistar.

SNL est unique car chaque semaine une personne différente le présente, et hier samedi, l’élu était Elon Musk. Il a présenté, a été interviewé et a joué dans divers sketches. Ici nous pouvons le voir déguisé en Wario, essayant de prouver au tribunal qu’il n’avait pas tué Mario:

Musk a combiné des moments d’humour et de satire avec des confessions plus intimes. À un moment donné de l’émission, il a avoué que «je suis le premier présentateur SNL atteint du syndrome d’Aspeger, ou du moins le premier connu».

le syndrome d’Asperger C’est un trouble du spectre autistique où ceux qui en souffrent ont du mal à communiquer avec d’autres personnes et à l’exprimer de différentes manières. Certains montrent des comportements étranges, ils ne savent pas exprimer ce qu’ils veulent dire, ils s’isolent, ou au contraire ils ne veulent pas s’isoler, mais ils ne savent pas s’ouvrir aux autres.

C’est un syndrome avec un éventail de comportements très large et différent, sans avoir à affecter la personne dans des aspects tels que l’intelligence et sa capacité à gérer une entreprise. En fait de nombreuses personnes atteintes d’Asperger sont plus intelligentes que la moyenne. Certaines célébrités qui ont reconnu souffrir de ce syndrome sont Anthony Hopkins et Greta Thunberg.

Pendant le spectacle, et contre toute attente, Elon Musk a également eu le temps de faire baisser le prix du Dogecoin, la crypto-monnaie qu’il idolâtre. Il se fait appeler le Dogefather.

Ces derniers mois, Elon Musk a publié plusieurs tweets soutenant Dogecoin, aidant son prix à augmenter de 11000% jusqu’à présent cette année.

Tout le monde espérait qu’il ferait une mention sur l’émission qui déclencherait encore plus la crypto-monnaie. Et il l’a fait, mais la seule chose qu’il a obtenue est que sa valeur baisse de 29%, passant de 70 à 50 cents sur le dollar en quelques minutes. Et il reste là.

Le premier à mentionner Dogecoin était la mère d’Elon Musk, plaisantant avec elle: “Je suis excité pour le cadeau de la fête des mères, mais j’espère que ce ne sont pas des Dogecoins“…

Dans un numéro humoristique, Musk s’est déguisé en expert en crypto-monnaie, portant un chapeau et un nœud papillon, pour affirmer que Dogecoin est “l’avenir de la monnaie. C’est un véhicule financier imparable qui va conquérir le monde”.

L’intervieweur demande alors: “Oh, donc c’est un désordre (une arnaque)?” Et le personnage de Musk répond: “Ouais, c’est un désordre.”

Dans quelques minutes le prix du Dogecoin est passé de 70 à 50 cents sur le dollar, et 24 heures plus tard, il est toujours là, bien qu’en légère hausse à 52 cents.

Au-delà des blagues et des blagues, que la plupart de la presse américaine qualifie de mauvaises, il convient de rester avec la leçon de Dogecoin et la volatilité des crypto-monnaies. Une satire, un simple commentaire ou une reconnaissance honnête comme Elon Musk l’a fait hier, peut faire chuter votre prix. Mieux vaut ne pas y investir toutes vos économies …