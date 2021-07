Elon Musk devrait écouter Cathie Wood sur Bitcoin

Comparer

Une partie de ce que de nombreux observateurs s’attendaient à voir lors de la discussion de mercredi sur Bitcoin (BTC) avec le PDG d’Ark Invest , Cathie Wood, PDG de Tesla Oui Spacex , Elon Musk et le PDG de Square Oui Twitter , Jack Dorsey, était un débat sur les mérites de l’approche multicouche de Bitcoin à l’échelle. par rapport à l’alternative d’augmenter la capacité de transaction au niveau de la couche de base de la blockchain.

Bien que cette confrontation directe entre les panélistes n’ait pas réellement eu lieu, les commentaires contrastés de Wood et Musk ont ​​illustré le principal point de désaccord dans ce débat technique et pourquoi l’expérience Dogecoin (DOGE) de Musk a peu de chances de réussir.

Wood explique la proposition de valeur de Bitcoin

Au début de l’émission en direct mercredi, Steve Lee de Square Crypto Il a demandé à Wood d’expliquer ce qui avait initialement suscité son intérêt pour Bitcoin. Dans sa réponse, Wood a rappelé que son ancien mentor et économiste Arthur Laffer (célèbre pour la courbe de Laffer) a qualifié Bitcoin de type de “système monétaire basé sur des règles” qu’il attendait depuis toute sa carrière.

Plus tard dans l’entretien, Wood a ajouté : “Le rôle qu’il joue [Bitcoin], puisque la règle est une règle de quantité [de] 21 millions d’unités, c’est vraiment une réserve de papier valeur.”

En d’autres termes, l’objectif principal de la blockchain Bitcoin dans le contexte de l’utilité de l’actif bitcoin en tant que réserve de valeur est de permettre une politique monétaire « gravée dans le marbre » (comme l’a dit le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, il y a de nombreuses années) et ne peut pas être corrompu par un tiers de confiance, comme une banque centrale.

Wood a également mentionné le fait que diverses applications liées à l’utilisation du bitcoin comme moyen d’échange peuvent être construites sur la blockchain de base Bitcoin, bien que des transactions de grande valeur aient déjà lieu sur la chaîne de base également.

Musk veut tester des blocs plus gros dans Dogecoin

Peu de temps après l’explication de Wood sur l’utilité principale de la blockchain Bitcoin en tant que couche fondamentale d’un nouveau réseau monétaire, Musk a été interrogé sur ses réflexions sur la capacité de Bitcoin à évoluer en tant que moyen de paiement. Alors que Musk a reçu de vives critiques de la part de certains passionnés de Bitcoin pour les déclarations qu’il a faites concernant l’évolutivité de Bitcoin, sa position était plus nuancée sur la diffusion en direct.

“Bitcoin, en soi, ne peut tout simplement pas évoluer pour devenir le système monétaire mondial au niveau de la couche de base. Mais avec une deuxième couche, cela est possible, selon la façon dont cette deuxième couche est mise en œuvre.”

Musk a ajouté qu’il a beaucoup plus de BTC qu’Ethereum (ETH) ou DOGE, et qu’il aimerait que Bitcoin réussisse. Cependant, il voit également l’intérêt de repousser les limites de la mise à l’échelle en chaîne avec Dogecoin.

Qu’est-ce que Musk a tort

Le point clé que Musk n’a pas tenté de contester lors de la discussion de mercredi était que la modification de la couche de base de Bitcoin, en particulier d’une manière qui augmente le coût d’exploitation d’un nœud complet, affaiblit la crédibilité des règles du réseau. Pour en revenir aux points de Wood sur la proposition de valeur de la blockchain Bitcoin, les grands changements apportés à la couche de base peuvent nuire à la crédibilité de la politique monétaire de Bitcoin et à l’utilité de l’actif crypto en tant que réserve de valeur. Dans le passé, le marché n’était pas disposé à risquer l’utilité du bitcoin en tant que réserve de valeur au profit des avantages perçus associés aux transactions de moindre valeur, comme ce fut le cas avec l’échec de SegWit2x.

Comme Lee l’a souligné à juste titre, il y a déjà eu beaucoup de débats sur ce sujet tout au long de l’histoire de Bitcoin, et ce n’est pas comme si Musk proposait quelque chose de nouveau ici. Bitcoin Cash (BCH) a même essayé de profiter des effets du réseau de devises Bitcoin pour mettre en œuvre une limite de taille de bloc beaucoup plus élevée et a lamentablement échoué. Pour beaucoup, un moyen plus pratique de tirer parti des effets de réseau existants de Bitcoin consiste à utiliser des réseaux de couche secondaire comme le Lightning Network et les sidechains, qui ne nécessitent pas la création d’une nouvelle crypto-monnaie distincte. Et au crédit de Musk, il est également ouvert au potentiel de cette philosophie d’échelle.

@NeerajKA Dogecoin Cash est le vrai Dogecoin. Ou est-ce Dogecoin EV (Elon’s Vision) ? -Daniel McNally (@sangaman)

Il semble que le mème “Je suis nouveau sur Bitcoin et je suis ici pour le réparer” s’applique assez bien ici. Bien sûr, cela a tendance à s’appliquer à à peu près tout le monde lorsqu’ils s’impliquent pour la première fois dans l’espace, et c’est certainement amplifié dans cette situation en raison du profil de célébrité de Musk. Cela dit, il est compréhensible que les utilisateurs de Bitcoin aient été agacés par la répétition récente d’anciennes discussions et idées de Musk et d’autres.

Alors que Musk est toujours obsédé par des choses comme des préoccupations longtemps discréditées concernant une éventuelle réglementation des nœuds du réseau Lightning et un désir déconcertant de simplement acheter un café avec une transaction en chaîne, il y a de fortes chances que, comme tout le monde, finisse par céder à l’inévitabilité des effets du réseau monétaire de Bitcoin.

