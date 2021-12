Elon Musk, dirigeant d’entreprise de Tesla, révèle pourquoi il est pro Dogecoin au milieu d’une discussion sur Web3, Ethereum, décentralisation

Le dirigeant d’entreprise de Tesla et Spacex, Elon Musk, a expliqué pourquoi il est Pro dogecoin, car la discussion sur le Web3, Ethereum et la décentralisation s’intensifie. Dans la même communication vocale, l’ancien dirigeant d’entreprise de Twitter, Jack Dorsey, a insisté sur le fait qu’il n’était pas anti-ETH. « Je suis anti-centralisé, appartenant à VC, à but unique de

l’échec et les mensonges contrôlés par les entreprises », a-t-il souligné.

Elon Musk explique pourquoi il est Pro Doge

La clarification du juge d’Elon Musk est intervenue alors que lui et le co-créateur de dogecoin, Billy Markus, ont rejoint un fil Twitter concernant web3 et Ehtereum impliquant Jack Dorsey. L’ancien dirigeant d’entreprise de Twitter a soulevé des problèmes au cours de la semaine concernant le fait que Web3 appartenait à des investisseurs en capital-risque (VC).

Markus a écrit : « Mon objectif est de créer des trucs, de gagner de l’argent et de passer un bon moment. Je suis habitué à l’institution de l’entreprise et je ne vois vraiment aucun sens à s’en libérer ~ Bitcoin offre simplement du pouvoir aux nouveaux utilisateurs. Musk a répondu: « C’est pourquoi je suis un Pro Doge. »

Dans le même fil, Dorsey a précisé : « Je ne suis pas anti-ETH. Je suis anti-centralisé, propriété de VC, but unique d’échec et mensonges contrôlés par l’entreprise. Si votre objectif est anti-establishment, je vous promets que ce n’est pas

Ethereum. Ne me croyez pas ou ne me faites pas confiance ! il suffit de recouper les bases.

Musk et Dorsey ont exprimé à plusieurs reprises des problèmes sur le web3 au cours de la semaine. Musk a tweeté : « Je ne dis pas que le web3 est réel – ça a l’air beaucoup plus absurde que la réalité tout de suite. » Il a ensuite enchaîné avec un autre tweet : « Quelqu’un a-t-il vu web3 ? Je ne peux pas le croire. Début décembre, il a écrit : « Web3 ressemble à un bs. »

Le patron de Tesla pourrait être un partisan de Brobdingnagian de la culture dogecoin de la crypto-monnaie. Il est même glorieux au sein de la communauté crypto à cause du Dogefather. Il possède en personne du dogecoin en plus du bitcoin et de l’éther.

Musk, qui a été nommé Personnalité de l’année par Time Magazine, a déclaré la semaine dernière que Tesla pouvait se contenter de Doge pour les paiements. Il considère le bitcoin comme un magasin d’importation et Doge la meilleure crypto-monnaie pour les transactions.

En octobre, Musk a révélé une raison particulière pour laquelle il était déterminé à soutenir le dogecoin. « De nombreuses personnes à qui j’ai parlé sur les chaînes de montage de Tesla ou de la construction de fusées chez Spacex possèdent Doge. Ce ne sont pas des consultants en argent ou des technologues de zone géographique. C’est pourquoi j’ai pris la décision de soutenir le Doge – cela ressemblait à la cryptographie du peuple », a-t-il expliqué.

