Elon Musk dit aux employés de Tesla d’arrêter de se précipiter pour augmenter les livraisons trimestrielles

Dans une note récente, le PDG de Tesla, Elon Musk, a dit aux employés de l’entreprise de ne pas sprinter pour effectuer des livraisons d’ici la fin de ce trimestre, et de se concentrer plutôt sur la réduction des coûts, rapporte CNBC. Dans la note du 26 novembre, Musk a écrit qu’il ne voulait pas que l’entreprise « dépense lourdement en frais d’expédition, en heures supplémentaires et en sous-traitants temporaires juste pour que les voitures arrivent au quatrième trimestre ».

« Ce qui s’est passé historiquement, c’est que nous sprintons comme des fous à la fin du trimestre pour maximiser les livraisons, mais ensuite les livraisons chutent massivement au cours des premières semaines du trimestre suivant », a déclaré Musk. « En effet, sur une période de six mois, nous n’aurons pas livré de voitures supplémentaires mais nous aurons dépensé beaucoup d’argent et nous serons épuisés pour accélérer les livraisons au cours des deux dernières semaines de chaque trimestre. »

La note a été envoyée un peu plus d’un mois après que Tesla ait pu augmenter ses livraisons mondiales à plus de 241 000 au cours de son dernier trimestre, malgré des problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale et une pénurie de puces qui ont affecté les ventes d’autres constructeurs automobiles comme General Motors et Ford. CNBC note que Tesla n’a pas publié d’objectif de livraison clair pour 2021, mais qu’il vise vaguement à augmenter les livraisons d’environ 50 % sur une base annuelle. Il a livré 500 000 véhicules en 2020 et a déjà déclaré en avoir livré 627 350 au cours des trois premiers trimestres de 2021. Dans ce contexte, il semble que Tesla ait moins besoin de se précipiter pour atteindre ses objectifs.

Cela ne veut pas dire que Tesla n’a rencontré aucun problème de livraison cette année. En août, CNBC a signalé que certains clients avaient vu leurs voitures retardées de plusieurs semaines ou mois en raison de pénuries de pièces et de problèmes de fabrication dans son usine de Fremont. Il a également été signalé ce mois-ci que les voitures livrées manquaient de fonctionnalités telles que les ports USB, apparemment en raison de la pénurie mondiale de puces.

Electrek note que ce n’était peut-être pas la première fois que Musk demandait aux employés de se concentrer sur les coûts plutôt que sur les objectifs de livraison, mais que la pratique a néanmoins persisté au sein de l’entreprise. Cela créerait des pressions intenses en fin de trimestre chez Tesla, augmenterait les coûts et pourrait amener les clients à se précipiter pour prendre livraison de leurs voitures.

Dans sa récente note, Musk ajoute que la société s’attend à connaître une importante vague de livraisons fin décembre, alors que les expéditions de Californie et de Chine atteignent respectivement la côte est des États-Unis et de l’Europe. Mais le PDG souhaite réduire la taille de ces vagues à l’avenir, « au profit d’un rythme de livraisons plus régulier et plus efficace ».

« Le bon principe est de prendre les mesures les plus efficaces, comme si nous n’étions pas cotés en bourse et que la notion de » fin de trimestre « n’existait pas », a-t-il écrit.