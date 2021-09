Elon Musk dit que la crise des semi-conducteurs s’améliorera plus tôt que prévu | La technologie

in

Lors d’une rencontre entre Elon Musk et John Elkann, certaines circonstances ont été commentées sur la pénurie actuelle de semi-conducteurs.

L’un des moments forts de l’Italian Tech Week qui s’est tenue ces jours-ci à Turin a été de pouvoir assister à la rencontre entre les dirigeants de Stellantis et Ferrari, John Elkann, et de Tesla, Elon Musk. Il s’agit d’un débat au cours duquel certains sujets comme la pénurie de puces ont été abordés.

Le problème des semi-conducteurs a frappé de plein fouet l’industrie automobile et aucune entreprise n’est restée totalement inconsciente, même si Tesla l’a évité d’une certaine manière. Il y a beaucoup de peur à ce sujet et de grands doutes sur ce qui sera prolongé.

Dans le cas d’Elon Musk, le PDG de Tesla semble calme et pense qu’en 2022 cette situation va s’apaiser grâce aux différents mouvements qui sont effectués.

Malgré le fait qu’il faut des années pour construire les usines de fabrication de semi-conducteurs et que les listes d’attente s’allongent en raison de la demande croissante, Musk a une opinion plus optimiste que les mêmes fabricants de puces qui prédisent que cela durera au moins jusqu’en 2023.

Selon ses propres termes, « de nombreuses usines de fabrication de semi-conducteurs sont en cours de construction. Je pense que nous aurons une bonne capacité pour l’année prochaine“C’est un pari très courageux étant donné que nous sommes sur le point d’entrer dans le dernier trimestre 2021.

Il est vrai que Tesla a réussi à éviter cette crise dans une large mesure et qu’aux États-Unis, ils construisent des usines de semi-conducteurs, mais jusqu’à présent, aucun signe n’indique une prévision aussi positive et d’autres entreprises sont restées plus prudentes. à ce sujet. .

Quoi qu’il en soit, étant gestionnaire d’une entreprise comme Tesla, sûrement Elon Musk aura accès à des informations et des données qui n’ont pas encore atteint le reste de s’intéresser au sujet. Nous verrons s’il a raison ou tort, et très bientôt.