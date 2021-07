Elon Musk dit que SpaceX a Bitcoin et que Tesla recommencera probablement à accepter le paiement BTC

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

S’exprimant lors de l’événement virtuel B-word le mercredi 21 juillet, Elon Musk a révélé que le constructeur aérospatial SpaceX avait investi ses réserves de trésorerie dans Bitcoin, à la suite de l’achat de Bitcoin par Tesla plus tôt cette année.

L’événement B-word virtuel gratuit a été organisé par Jack Dorsey, qui a invité Elon Musk à prendre la parole lors de la conférence. En s’exprimant lors de l’événement aux côtés de Dorsey, Musk a révélé qu’il possédait personnellement une grande quantité de Bitcoin et une moindre quantité d’Ethereum :

« La seule chose qui compte au-delà des actions Tesla et SpaceX est Bitcoin, puis quelques Ethereum et Dogecoin ; Si le prix du bitcoin baisse, je perds de l’argent. Je pourrais pomper, mais je ne décharge pas… J’aimerais que Bitcoin réussisse. »

Musk a également ajouté que Tesla pourrait bientôt commencer à accepter les paiements Bitcoin une fois que la société aura effectué sa diligence raisonnable pour évaluer l’impact réel de la crypto-monnaie sur le changement climatique. “Il semble y avoir une tendance positive dans la consommation d’énergie bitcoin”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Musk a mentionné que Tesla recommencerait à accepter les paiements Bitcoin lorsque l’énergie renouvelable sera “à 50 % ou plus et qu’il y a une tendance à augmenter ce nombre”.

Malgré la récente baisse des prix, il a précisé qu’il n’avait pas l’intention de vendre Bitcoin personnellement ou via Tesla et SpaceX. De plus, Musk a laissé entendre que des taux d’intérêt négatifs en Europe pourraient forcer Tesla à investir une plus grande partie de son solde dans Bitcoin.

Musk a également demandé à Dorsey s’il commencerait à accepter les paiements Bitcoin des annonceurs sur Twitter. “Faisons-le”, a répondu positivement Dorsey.

Bitcoin prolonge le rallye

Elon Musk, fondateur et PDG de Tesla et SpaceX, est l’une des voix les plus fortes dans le monde des crypto-monnaies. Il utilise fréquemment son compte Twitter pour publier des articles sur divers jetons cryptographiques et provoque souvent des changements soudains de leurs valeurs.

Tesla a déjà accepté Bitcoin comme mode de paiement en février lorsque la société a acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin.

Cependant, en mai, Musk a provoqué des troubles dans le secteur de la crypto-monnaie en annonçant que Tesla cesserait d’accepter les paiements en bitcoins en raison de la grande quantité d’énergie utilisée pour extraire la crypto et faire chuter sa valeur.

Depuis lors, la Chine a également réprimé l’extraction et le commerce de crypto-monnaie, finissant par chasser les mineurs de crypto-monnaie du pays. De nouvelles données de l’Université de Cambridge indiquent qu’un certain nombre de mineurs migrent maintenant vers les États-Unis, qui sont désormais la deuxième plus grande plaque tournante pour les mineurs de crypto au monde.

Les commentaires de Musk montrent qu’il exerce toujours un pouvoir important sur les marchés de la cryptographie. Le prix du Bitcoin a plongé sous les 30 000 $ lundi 19 juillet, après avoir atteint un sommet historique de plus de 63 000 $ en avril. Mais hier, après que l’investisseur milliardaire a révélé plus de détails sur le plan de Tesla pour rouvrir l’acceptation des paiements Bitcoin, le prix de la crypto-monnaie phare a rebondi de 8%, s’échangeant à 32 018 $ au cours de la journée.

Source de l’image : Shutterstock