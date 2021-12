Elon Musk dit que SpaceX fera atterrir des humains sur Mars dans 10 ans dans le pire des cas

Elon Musk a déclaré que dans le pire des cas, SpaceX amènerait des humains sur Mars dans 10 ans.

L’ingénierie des vaisseaux spatiaux et la réduction des coûts sont les facteurs déterminants. « Aucune somme d’argent ne peut obtenir un billet pour Mars », a ajouté Lex Fridman.

Elon Musk a déclaré que SpaceX amènerait des gens sur Mars dans 10 ans avec sa fusée Starship, dans le pire des cas, le milliardaire a répondu : « Le meilleur des cas est d’environ cinq ans, le pire des cas 10 ans.

Musk a déclaré à Fridman que les facteurs déterminants incluaient la conception du véhicule, ajoutant que « Starship est la fusée la plus complexe et la plus avancée jamais construite.

« L’optimisation de base de Starship est de minimiser le coût par tonne pour l’orbite et finalement le coût par tonne pour la surface martienne », a déclaré Musk à Fridman sur le podcast. Des millions de dollars, a déclaré Musk à Fridman.

« Aucune somme d’argent ne peut obtenir un billet pour Mars », a-t-il déclaré sur le podcast. Le PDG de SpaceX et Tesla a prédit plusieurs dates pour l’arrivée et l’atterrissage de son entreprise sur la planète rouge.

Musk a déclaré dans une interview avec l’application audio Clubhouse en février qu’il faudra « cinq ans et demi » avant qu’une mission spatiale habitée SpaceX n’ait lieu.

Un missile pourrait atterrir sur la planète rouge. Musk a tweeté en mars que sa société aérospatiale ferait atterrir ses missiles Starship « bien avant » 2030 sur Mars.

SpaceX fera atterrir des vaisseaux spatiaux sur Mars bien avant 2030. Le seuil vraiment difficile rend Mars Base Alpha autonome. – Elon Musk (@elonmusk) 23 mars 2021

Les experts disent que cela pourrait prendre plus de temps qu’ils ne l’avaient prévu si les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu pendant les trois opportunités de lancement restantes avant 2026.

Musk prévoit enfin de construire 1 000 missiles Starship, en lançant trois par jour, pour amener un million de personnes sur la planète rouge.

//