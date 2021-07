Elon Musk dit que Tesla acceptera à nouveau le bitcoin et que les conséquences sont immédiates | Industrie

in

Bitcoin dépasse les 30 000 $ peu de temps après qu’Elon Musk ait affirmé que Tesla accepterait à nouveau la crypto-monnaie à l’avenir.

La volatilité de Bitcoin reste l’un de ses plus gros problèmes et presque chaque semaine, nous trouvons un exemple de la situation. Que des gens comme Elon Musk parlent de cette crypto-monnaie a des conséquences sur sa valeur et ces derniers mois nous l’avons vu baisser ou augmenter sur la base de simples commentaires.

La relation entre Tesla et Bitcoin est plus que connue. L’entreprise a investi dans la crypto-monnaie, l’a acceptée dans l’achat de véhicules puis a décidé de reculer en raison de sa pollution. Chacun de ces mouvements a affecté la valeur du bitcoin et nous avons maintenant un nouvel épisode dans l’intrigue.

Lors d’une conférence sur les crypto-monnaies tenue il y a quelques heures, Elon Musk a déclaré que “La réponse est probablement que Tesla acceptera à nouveau Bitcoin“, selon la BBC, bien que tout sera soumis au pourcentage d’utilisation d’énergie renouvelable qui est fait dans son exploitation.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

La passion d’Elon Musk pour les crypto-monnaies a été écrite à plusieurs reprises et il est public qu’il possède (ou a possédé) du bitcoin, du dogecoin et de l’ethereum. Cette a clairement influencé la décision de Tesla d’accepter le bitcoin pour l’achat de véhicules, même s’il n’avait pas le parcours auquel on pouvait s’attendre au départ.

Au cours de la conférence, on vous a posé une question qui reste dans l’air : si cela contribue à augmenter sa valeur artificiellement pour les vendre plus tard. Sans surprise, il nie cette situation : “Je ne crois certainement pas à l’augmentation du prix et à la vente … J’aime voir Bitcoin réussir.”

Mais Elon Musk est conscient de ses propos et des conséquences qu’ils ont. Peu de temps après la fin de la conférence Bitcoin est en hausse de 6% à 31 952 $, tandis qu’Ethereum l’a fait à 10,6%, jusqu’à 1 979 dollars.

Nous ne savons pas à quoi ressemblera l’avenir du bitcoin après les différents coups qu’il a subis ces derniers mois, mais pour l’instant, il continue de souffrir d’une volatilité qui provoque à la fois passion et peur. À présent Reste à savoir si Tesla acceptera à nouveau la crypto-monnaie. dans le futur.