Elon Musk dit que Tesla acceptera probablement à nouveau Bitcoin à l’avenir Crypto new media

Josué Chrétien | 21 juillet 2021 à 20h00 UTC

Longtemps attendu par certains membres de l’espace Bitcoin, Elon Musk a rejoint mercredi le PDG de Twitter, Jack Dorsey, et la PDG d’Ark Invest, Cathie Wood, pour « le discours » lors de la conférence Bitcoin de Square « The B Word ».

La discussion du PDG de Tesla et SpaceX avec Dorsey et Wood était l’événement phare de la conférence dont l’objectif déclaré est de « démystifier et déstigmatiser les récits grand public sur Bitcoin, expliquer comment les institutions peuvent l’adopter et sensibiliser aux domaines du réseau qui ont besoin de soutien. ”

Bien que ne faisant pas initialement partie de la programmation, Musk a rejoint la conférence à la suite d’un échange avec Dorsey sur Twitter en juin. Et bien que Dorsey ait surnommé le panel “la conversation”, la conversation était loin d’être conflictuelle.

Parlant souvent de «crypto» lorsqu’on l’interroge sur «Bitcoin», Musk s’est parfois montré hésitant à s’engager dans certaines déclarations sur Bitcoin, mais a souligné le potentiel qu’il voit dans le réseau. Alors qu’il a exprimé qu’il considérait la rareté de Bitcoin et l’absence d’un point central de défaillance comme des piliers clés précieux du réseau, il a critiqué les limites de sa couche de base :

« Le volume des transactions est faible, les coûts de transaction sont élevés et la convivialité pour la personne moyenne n’est pas encore très bonne. Mais il a beaucoup de potentiel. »

Bien que la première couche de Bitcoin ne puisse pas évoluer pour remplacer le système financier mondial, avec l’aide de ses solutions de deuxième couche, elle le peut, a ajouté Musk; pourtant, il s’est montré confiant dans l’expérience d’une crypto-monnaie à une seule couche qui utilise les échanges comme “deuxième couche de facto” – une pensée qu’il a déjà exprimée sur Twitter, en parlant de memecoin Doge. Il a critiqué certaines des fonctionnalités de base de Bitcoin, telles que sa taille de bloc, qui, a-t-il souligné, ont été définies en « 2008 ou 2009 », ce qui implique qu’elles pourraient ne plus être appropriées. Bien que les bitcoiners aient peut-être aimé le voir, Musk a maintenant reçu des commentaires sur ces déclarations.

Musk, qui a déclaré qu’en plus des actions Tesla et des actions SpaceX, il ne possédait que du bitcoin, de l’éther et du dogecoin, le bitcoin constituant la plus grande partie de son portefeuille de crypto-monnaies, a en outre souligné qu’il souhaitait “voir Bitcoin réussir”.

Pourtant, après l’achat de bitcoins par Tesla plus tôt cette année, la consommation d’énergie du réseau a monté en flèche, selon Musk, à un rythme qui pourrait impossiblement être géré par les énergies renouvelables. Cela a incité Musk à repenser la position de l’entreprise et à faire preuve de diligence raisonnable sur la consommation d’énergie de Bitcoin – une tâche difficile étant donné qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude la distribution des sources d’énergie de Bitcoin. Après avoir annoncé qu’elle commencerait à accepter les paiements en bitcoins en mars de cette année, Tesla a finalement interrompu ces paiements en mai, citant ces préoccupations énergétiques.

Avec le déplacement continu des mineurs d’est en ouest, Musk a noté une “tendance positive” et a déclaré que Tesla serait “très probablement […] reprendre l’acceptation du bitcoin” à l’avenir. Cathie Wood s’est montrée confiante dans la consommation d’énergie de Bitcoin, affirmant que déjà, Bitcoin est probablement “plus respectueux de l’environnement que la plupart des mines d’or et le système financier traditionnel”.

La plus grande surprise de l’événement a peut-être été que Musk a déclaré que SpaceX possédait également du bitcoin. L’annonce de Tesla qu’elle possédait du bitcoin a été très médiatisée en février de cette année. SpaceX, cependant, est une entreprise privée et n’est donc pas tenue de divulguer de telles informations.

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a profité du panel pour réitérer son objectif de soutenir l’inclusion financière, en particulier dans les régions du monde qui dépendent fortement des envois de fonds ou sont soumises à une forte inflation. Dorsey a déclaré que la communauté Bitcoin lui rappelait ce qui entourait les premiers Internet, déclarant que “nous devons faire tout notre possible pour aider à prospérer”.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aimerait voir pour Bitcoin à l’avenir, Dorsey est resté simple, mais puissant :

“Mon espoir est que Bitcoin crée la paix dans le monde.”

Joshua est un écrivain et un passionné de Bitcoin. Ses intérêts intellectuels incluent la géopolitique, la philosophie et l’histoire. Lorsqu’il n’écrit pas, il aime voyager et regarder le basket-ball.