Elon Musk dit que Tesla augmente le prix de son logiciel de « conduite entièrement autonome » à 12 000 $

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que la société augmentait le prix de son logiciel de « conduite entièrement autonome » (FSD) à 12 000 $. Musk a tweeté vendredi que le nouveau prix, qui est une augmentation de 2 000 $, entrerait en vigueur le 17 janvier pour les clients « uniquement aux États-Unis ». Il a déclaré que le prix de l’abonnement mensuel de 199 $ pour FSD augmenterait à mesure que le logiciel se rapprocherait d’une large diffusion.

Tesla a commencé à tester le FSD en version bêta en octobre 2020 – alors qu’il était au prix de 8 000 $ – avec un groupe restreint de clients. Tesla a augmenté le prix du FSD à 10 000 $ peu de temps après. Le logiciel ne rend pas les véhicules Tesla entièrement autonomes ; Musk lui-même a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats de 2019 que les Tesla avec FSD sont « capables de conduire de chez soi au travail, très probablement sans intervention ». Il sera donc toujours surveillé, mais il pourra rouler.

Le prix du FSD de Tesla passe à 12 000 $ le 17 janvier – Elon Musk (@elonmusk) 7 janvier 2022

En septembre, Tesla a ouvert la version bêta du FSD à davantage de conducteurs via un bouton « demande » sur les écrans du tableau de bord des véhicules, mais pour accéder au logiciel, les conducteurs doivent avoir un bon « score de sécurité ». Tesla détermine le score de sécurité en utilisant cinq critères qui estiment « la probabilité que votre conduite puisse entraîner une future collision ».

Musk a promis une sortie plus large du FSD de Tesla pendant plusieurs années. Il a déclaré en 2018 que la version « tant attendue » de FSD commencerait à être déployée cet été-là, puis a prévu en 2019 que « dans un an », il y aurait « plus d’un million de voitures avec une conduite autonome complète, des logiciels, tout ». Ces dates allaient et venaient, mais le FSD de Tesla reste en version bêta, disponible uniquement pour les premiers utilisateurs qui ont acheté le package FSD.

Le logiciel FSD a également suscité pas mal d’examens et de critiques ; en août 2021, États-Unis. Les sénateurs Ed Markey (D-MA) et Richard Blumenthal (D-CT) ont demandé à la Federal Trade Commission d’enquêter sur la manière dont Tesla commercialisait son logiciel d’aide à la conduite, accusant l’entreprise de « pratiques trompeuses et déloyales ».