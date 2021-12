Elon Musk dit que Tesla commencera à accepter DOGE

Elon Musk, PDG du constructeur de véhicules électriques Tesla, a déclaré que la société avait l’intention d’accepter Dogecoin (DOGE / USD) comme moyen de paiement pour certaines marchandises. Le promoteur de DOGE a partagé cette nouvelle passionnante pour les jetons HODLers plus tôt dans la journée via tweet. Cependant, il a laissé entendre que le projet est un test et a déclaré que Tesla cherchait à voir à quoi ressemblerait l’acceptation des paiements par DOGE.

Tesla va rendre certains produits achetables avec Doge et voir comment ça se passe – Elon Musk (@elonmusk) 14 décembre 2021

Cette nouvelle intervient après que le magazine Time a nommé Musk sa personnalité de l’année. Dans une interview avec Jeffrey Kluger de Time, Musk a vanté DOGE et a déclaré qu’il s’agissait d’un meilleur instrument transactionnel que Bitcoin (BTC / USD). Selon lui, DOGE est bien adapté aux paiements car il peut traiter un grand volume de transactions par jour.

De plus, il a noté que le DOGE est un actif légèrement inflationniste. Cependant, il pense que seul son chiffre d’inflation est défini, pas son pourcentage. À cette fin, il affirme que le pourcentage d’inflation diminuera avec le temps, poussant plus de gens à dépenser de la monnaie mème plutôt que du HODL comme réserve de valeur.

Suite à son tweet, DOGE a inversé sa tendance à la baisse pour devenir la seule pièce verte sur la liste des 20 premières crypto-monnaies après avoir gagné 17,73% en moins de deux heures. Ces gains ont poussé DOGE d’environ 0,1595 $ (0,12 livre) à 0,1976 $ (0,15 livre), au moment de la rédaction.

Le père du chien

Musk est devenu l’un des plus ardents supporters de DOGE cette année. À la suite du pompage DOGE, le PDG de Tesla a aidé à propulser la pièce sur le thème canin à un niveau record (ATH) de 0,7376 $ (0,56 £). Alors que le jeton qui a chuté à ses niveaux actuels l’a peut-être découragé de le soutenir davantage, Musk est resté inébranlable dans sa décision d’aider à améliorer DOGE.

En avril de cette année, il s’est déclaré le Dogefather avant de suggérer des améliorations à la pièce le mois suivant. Selon lui, si DOGE accélère le bloc dix fois et augmente la taille du bloc 10X, et réduit les frais 100X, il gagnera la course sans aucun doute.

Même après que Shiba Inu (SHIB / USD) se soit hissé dans le top 10 des cryptos, battant momentanément DOGE, Musk a soutenu la famille DOGE, prouvant qu’il est bien le Dogefather. Il a également promis de travailler avec les développeurs DOGE pour aider à améliorer la crypto-monnaie.

Il s’est également entretenu avec Changpeng Zhao (CZ), PDG de Binance, au nom des adoptants DOGE après que l’échange ait suspendu les retraits pendant plus de 17 jours en raison d’un problème avec sa dernière mise à jour de portefeuille. L’échange a résolu ce problème peu de temps après.

