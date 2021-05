Elon Musk dit que vous ne pouvez plus acheter une Tesla avec Bitcoin – .

Elon Musk a choqué le monde il y a quelques mois en annonçant d’abord que Tesla avait acheté du bitcoin d’une valeur de 1,5 milliard de dollars, puis que les acheteurs de Tesla pourraient payer leurs nouvelles voitures avec du bitcoin si cela le souhaitait. Moins de deux mois après l’annonce par Musk que Tesla accepterait les paiements en bitcoins, le PDG a révélé que la société avait changé d’avis. Tesla n’acceptera plus le bitcoin, pour le moment, invoquant des préoccupations environnementales. Mais Musk a déclaré que Tesla continuerait à détenir du bitcoin et envisageait d’autres crypto-monnaies plus écoénergétiques que le bitcoin.

Musk a publié le message suivant sur Twitter mercredi soir, expliquant la nouvelle position de Tesla sur l’utilisation du bitcoin pour les transactions.

Tesla a suspendu les achats de véhicules utilisant Bitcoin. Nous sommes préoccupés par l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles. La crypto-monnaie est une bonne idée à plusieurs niveaux et nous pensons qu’elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas coûter cher à l’environnement. Tesla ne vendra aucun Bitcoin et nous avons l’intention de l’utiliser pour des transactions dès que l’exploitation minière passera à une énergie plus durable. Nous examinons également d’autres crypto-monnaies qui utilisent <1% de l'énergie / des transactions de Bitcoin.

La tendance de la consommation d’énergie au cours des derniers mois est folle https://t.co/E6o9s87trw pic.twitter.com/bmv9wotwKe – Elon Musk (@elonmusk) 13 mai 2021

Le prix du bitcoin a chuté peu de temps après, emportant avec lui tout l’univers de la crypto-monnaie. Le Bitcoin est passé d’environ 54000 USD par pièce à 46000 USD en quelques heures, puis à plus de 50000 USD. Au moment d’écrire ces lignes, le bitcoin est toujours très volatil, oscillant autour de 50000 $.

Wow. pic.twitter.com/jAAmmmFJtl – TradingView (@tradingview) 12 mai 2021

Musk n’a jamais expliqué quel type de crypto-monnaies Tesla envisagera pour remplacer le bitcoin. D’autres pièces numériques nécessitent des opérations minières consommatrices d’énergie, notamment Ethereum, la deuxième pièce la plus populaire et la plus précieuse au monde après le bitcoin.

Alors que les commentaires de Musk sur les effets secondaires environnementaux de l’extraction de bitcoins ont suscité un débat, certains affirmant que l’énergie renouvelable peut alimenter l’extraction de crypto-monnaies, l’utilisation de bitcoin pour régler des transactions pourrait ne pas être une solution viable pour des institutions comme Tesla. D’autres pièces offrent des frais nettement inférieurs et un temps de règlement plus rapide que le bitcoin.

On ne sait pas où Tesla ira lorsqu’il s’agira d’adopter une crypto-monnaie différente pour régler les transactions, mais il existe des solutions qui n’impliquent pas de minage.

Voulez-vous que Tesla accepte Doge? – Elon Musk (@elonmusk) 11 mai 2021

Il y a quelques jours, Musk a demandé à ses abonnés sur Twitter si Tesla devrait accepter le dogecoin meme-coin comme option de paiement pour les voitures électriques. Musk a souvent fait référence à la pièce sur Twitter cette année, qui a connu une augmentation fulgurante au cours des derniers mois. Les commentaires de Musk ont ​​contribué à faire grimper le prix. L’exécutif a même fait mention de doge lors de son apparition dans Saturday Night Live la semaine dernière.

Une écrasante majorité d’utilisateurs de Twitter a répondu que Tesla devrait accepter le doge – c’est plus de 78% sur plus de 3,9 millions de votes.

Par ailleurs, SpaceX de Musk a annoncé plus tôt cette semaine qu’il accepterait le dogecoin comme mode de paiement pour une future mission sur la lune.

