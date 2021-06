Elon Musk dit qu’il discutera de Jack Dorsey lors d’un événement Bitcoin

in

Le PDG de Tesla, Elon Musk, discutera avec le PDG de Twitter, Jack Dorsey, lors de l’événement Bitcoin.

Les deux ont convenu de se rencontrer lors d’une conversation sur Twitter qui a commencé par un tweet de Dorsey faisant la promotion de l’événement.

Pour les Bitcurieux ? Très bien alors, allons-y – Elon Musk (@elonmusk) 25 juin 2021

La discussion portera sur les perspectives du Bitcoin (BTC/USD), la crypto-monnaie la plus valorisée au monde. L’événement Bitcoin s’appelle “The B word”, a commencé comme une initiative éducative pour l’adoption et la promotion de Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques.

L’événement mettra en vedette des conférenciers influents

Les deux milliardaires, tous deux passionnés de Bitcoin, ont parfois des points de vue divergents sur le minage de Bitcoin et l’avenir des crypto-monnaies. Bien qu’ils aient accepté de discuter de Bitcoin, il n’est pas clair s’ils ont l’intention d’avoir la réunion virtuellement ou en personne.

L’événement B Word sera parrainé par ARK Invest et débutera le 21 juillet.

Les conférenciers invités à l’événement comprennent le principal de Brink, John Newberry; Michael Morell, ancien directeur adjoint de la CIA ; le fondateur de Blockstream, Adam Back ; Jack Dorsey, ainsi que Cathie Wood d’Ark Invest.

Une rencontre entre les amateurs de Bitcoin les plus influents

Musk a eu un impact et une influence considérables sur le prix du Bitcoin. En mars, il a contribué à la flambée des prix du Bitcoin après avoir annoncé que Tesla avait acheté pour 15 milliards de dollars de Bitcoin. La société a également commencé à accepter les crypto-monnaies comme mode de paiement pour ses produits Tesla.

Cependant, en mai, il a de nouveau annoncé que Tesla avait cessé d’accepter Bitcoin comme moyen de paiement, citant des préoccupations environnementales concernant l’exploitation minière de Bitcoin. Il a déclaré que l’exploitation minière de Bitcoin utilise trop de combustibles fossiles, ce qui va à l’encontre de l’esprit de l’entreprise.

Depuis qu’elle a fait de tels commentaires sur Bitcoin, la communauté crypto s’est réunie pour s’assurer que Bitcoin et le minage de crypto utilisent davantage d’énergie renouvelable.

Dorsey de Twitter est également un fervent partisan de Bitcoin et voit un avenir où la crypto-monnaie sera pleinement acceptée par le grand public.

