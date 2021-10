Elon Musk dit qu’il ne possède pas de jetons Shiba Inu, exaspérant les SHIB Hodlers

Elon Musk a un chiot Shiba Inu à la maison. Elon Musk a plaisanté à propos de Shiba Inu, mais Elon Musk n’accepte pas Shiba Inu.

Répondant à l’un des nombreux comptes Shiba Inu sur Crypto Twitter, le célèbre Elon Musk a confirmé qu’il ne possédait pas Shiba Inu, bien qu’il soit une figure très influente pour cette communauté.

Elon Musk n’a pas de spin-off Shiba, Floki ou autre Dogecoin

Et bien que son chiot s’appelle Floki, Elon Musk n’a pas non plus un seul jeton Floki.

Elon Musk a déclaré qu’il ne possédait que Bitcoin, Ethereum et Dogecoin (un portefeuille qu’il avait déjà révélé). La divulgation est accompagnée d’un conseil pour tous les maximalistes, qu’il s’agisse de Bitcoin, de Shiba Inu ou de toute autre crypto-monnaie : la foi dans une pièce n’a pas autant d’importance que l’écosystème de services construit autour d’elle.

Elon Musk dit qu’il n’a pas de Shiba Inu. Image : Twitter

Il semble qu’Elon Musk préfère le mème original à la copie. L’homme le plus riche du monde a travaillé activement pour améliorer Dogecoin et le rendre globalement viable en tant que moyen d’échange rapide, bon marché et évolutif.

La Fondation Dogecoin a même nommé un associé d’Elon Musk en tant que membre de son conseil consultatif, on pourrait donc dire que la relation de l’entrepreneur avec Dogecoin va bien au-delà des mèmes.

L’amour d’Elon Musk pour Dogecoin s’est répandu dans toute son entreprise. Dans un tweet ultérieur, l’entrepreneur a affirmé que bon nombre de ses employés possédaient également Dogecoin, et c’est l’une des choses qui l’ont motivé à se lancer dans cette crypto-monnaie.

Beaucoup de gens à qui j’ai parlé sur les lignes de production de Tesla ou de la construction de fusées chez SpaceX possèdent Doge. Ce ne sont pas des experts financiers ou des technologues de la Silicon Valley. C’est pourquoi j’ai décidé de soutenir Doge – c’était comme la crypto du peuple. – Elon Musk (@elonmusk) 24 octobre 2021

Le chiot mignon montre ses dents

Shiba Inu, qui jusque-là s’était lancé dans une course de près de 50% de taureaux ce week-end, a connu une baisse quasi instantanée après le Tweet d’Elon Musk.

La crypto-monnaie avait atteint un ATH de 0,00004217 $. Comme l’a rapporté Cryptopotato, cela a suffi pour porter un achat de 1 000 $ de SHIB plus tôt dans l’année à 500 millions de dollars en octobre. Mais après le tweet d’Elon, le jeton s’est écrasé à 0,0003282 $, une perte dangereuse de plus de 27%. À partir de là, il a réussi à récupérer un peu à son prix actuel de 0,00003770 $.

Prix ​​du Shiba Inu. Image: Tradingview

Bien sûr, cela a déclenché la colère de la communauté Shiba Inu, qui, bouleversée par les pertes, a appelé à annuler Elon, critiquant son influence excessive et réclamant à grands cris de « se libérer » de l’effet Musk.

J’espère que tu as appris à ne plus jamais demander à Musk. De l’ATH à presque aucune augmentation en quelques heures. On a fait tout ce chemin sans lui juste pour que tu sois gourmand. ?? – jbraden (@jbraden59481456) 24 octobre 2021

Manière de pousser quelqu’un et de bousiller les gains qui viennent d’être réalisés. L’espoir d’une réponse positive pour aider à augmenter les prix montre que vous voulez le soutien d’Elon. Ne vous inquiétez pas car il se débrouillait très bien sans. Maintenant, son influence a juste contribué à faire baisser le prix. – Keith Greenwood (@keithgreenwood) 24 octobre 2021

Avez-vous dû poser cette question ? Shiba avait déjà réussi sans Elon et Robin Hood. Nous sommes arrivés à cette situation à cause d’une question stupide. ?? – Hülagü Khan 🇦🇶 (@Hulagukhan0) 24 octobre 2021

Il faut arrêter de poser des questions à cet homme lmbo. Pas besoin de réaffirmer ce que contrôle l’armée Shiba. Nous ne pouvons pas laisser un autre homme contrôler notre avenir. Nous avons plongé après sa réponse…. pic.twitter.com/I1cCeF7sNT – IronLuxxTrader (@PeterGSanchez1) 24 octobre 2021

Mais peut-être que cette rancune passera quand Elon publiera une nouvelle photo de son chiot, hissant le jeton vers les sommets… Encore une fois.

