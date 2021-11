Elon Musk dit qu’il oublie que Bernie Sanders est vivant après la demande fiscale

Bernie Sanders a réitéré sa demande pour que les 1% les plus riches paient plus d’impôts – et Elon Musk l’a claqué … en disant que le sénateur pourrait aussi bien avoir 6 pieds sous terre en ce qui le concerne.

L’échange coquin a eu lieu entre samedi et dimanche – le sénateur Sanders a tweeté quelque chose qu’il fait habituellement … en disant: « Nous devons exiger que les extrêmement riches paient leur juste part. Point final. » Rien de fou là-bas – la rhétorique typique de Bernie.

Nous devons exiger que les extrêmement riches paient leur juste part. Période. – Bernie Sanders (@SenSanders) 13 novembre 2021 @SenSanders

Ce qui est fou, c’est ce que EM a tweeté en réponse, écrivant … « J’oublie toujours que tu es toujours en vie. » Oof – définitivement une fouille dure … à la fois à l’âge de BS, semble-t-il, et peut-être à son retrait progressif des projecteurs depuis sa candidature à la présidence en 2020.

Il y a plus, cependant … Elon a ajouté: « Voulez-vous que je vende plus d’actions, Bernie? Dites simplement le mot … » C’est intéressant … il semble toucher à ce à quoi il a fait allusion (et exécuté) la semaine dernière.

Tu veux que je vende plus d’actions, Bernie ? Dites simplement le mot… – Elon Musk (@elonmusk) 14 novembre 2021 @elonmusk

Vous vous souviendrez — le chef de Tesla a organisé un sondage sur Twitter, en demandant à ses partisans s’il devait vendre 10 % des parts de son entreprise afin qu’il puisse être imposé de manière appropriée… et à la fin, Internet a dit oui. Bien qu’il ne soit pas clair si Elon suivrait, il l’a finalement fait … eh bien, en quelque sorte.

Elon a siphonné environ 5 milliards de dollars d’actions Tesla – et à cause de cela, il sera imposé sur les gains en capital de cette pâte… donc un montant raisonnable, sans aucun doute. Cependant, il ne semble pas être proche des 10% qu’il a promis … donc plus de ventes d’actions pourraient être à venir.

Ces derniers temps, on a beaucoup parlé des gains non réalisés comme moyen d’évasion fiscale, je propose donc de vendre 10% de mes actions Tesla. Soutenez-vous cela? – Elon Musk (@elonmusk) 6 novembre 2021 @elonmusk

C’est une tactique étrange qu’il entreprend – embrasser les appels / oser du public (y compris des politiciens, apparemment) pour se soumettre à une taxation plus élevée qu’il ne le ferait normalement.

Quelque chose nous dit qu’il y a plus dans le jeu d’Elon ici que de la pure philanthropie et de l’humanitarisme. Le gars semble trop désireux de décharger une tonne de stock de merde en ce moment.