Elon Musk dit qu’il paiera plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année

Elon Musk dit qu’il s’en prend à l’oncle Sam et à d’autres – en payant plus de 11 milliards de dollars d’impôts … ce qui, espère-t-il, lui permettra probablement de se débarrasser de certains gros bonnets politiques pendant un certain temps.

Le PDG de Tesla a mis cartes sur table ce week-end, tweetant… « Pour ceux qui se demandent, je paierai plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année. » Il ne précise pas d’où proviendra l’argent des impôts – qu’il s’agisse de son argent personnel ou de Tesla – mais c’est néanmoins une grosse part de changement.

Pour ceux qui se demandent, je paierai plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année – Elon Musk (@elonmusk) 20 décembre 2021 @elonmusk

Bien sûr, EM se fait harceler par le sénateur Elizabeth Warren – parmi d’autres élus – pour ne pas avoir payé sa juste part d’impôts et avoir profité de l’énorme tas d’actions et d’autres actifs qu’il détient sans jamais vraiment encaisser.

Bien que l’honnêteté d’Elon puisse sembler assez directe et juste … la vérité est qu’il était censé payer à peu près autant – d’autant plus qu’il a BEAUCOUP d’options d’achat d’actions qui doivent expirer en août, ce qui devait produire un facture d’impôt d’au moins 15 milliards de dollars.

Bien sûr, le Congrès pourrait encore peser lourdement sur les milliardaires sous Bidenl’ordre du jour … il est donc également possible qu’Elon veuille qu’il sache qu’il paie déjà ce qu’il considère comme sa juste part.

Modifions le code fiscal truqué afin que la personne de l’année paiera réellement des impôts et arrête de s’en prendre à tout le monde. https://t.co/jqQxL9Run6 – Elizabeth Warren (@SenWarren) 13 décembre 2021 @SenWarren

Qu’il l’ait fait pour prendre de l’avance ou non, la somme forfaitaire d’Elon de plus de 11 milliards de dollars restera l’un des paiements d’impôts les plus élevés de l’histoire des États-Unis, sinon le plus important. Cela compte pour quelque chose, nous supposons.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Dans tous les cas, vous devez imaginer que le tweet d’Elon était principalement destiné aux yeux du sénateur Warren, dans l’espoir qu’elle se débarrasse de ne pas payer d’impôts – car il le fait certainement cette année.

Cependant, si vous demandez à Warren, elle dira probablement qu’elle veut que les gros impôts payés par les milliardaires deviennent une chose régulière … et soient soumis aux règles de la loi.

Musk est considéré comme la personne la plus riche du monde en ce moment … avec une valeur nette déclarée d’environ 244 milliards de dollars. Donc, dans son ensemble, 11 milliards de dollars, c’est un petit coup dans l’armure.