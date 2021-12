Elon Musk dit qu’il paiera plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année

Elon Musk s’attend à payer plus de 11 milliards de dollars d’impôts en 2021, a déclaré le PDG de Tesla dans un tweet. Le chiffre est à peu près conforme à un rapport de CNBC la semaine dernière, selon lequel Musk a déjà payé 7 milliards de dollars d’impôts fédéraux et d’État cette année, et paiera 5 milliards de dollars supplémentaires d’ici le 1er janvier. CNBC a déclaré que les chiffres pourraient représenter « la plus grosse facture d’impôts de tous les temps ».

La divulgation intervient alors que Musk et d’autres milliardaires sont de plus en plus surveillés par le montant des impôts qu’ils paient. Comme l’explique CNBC, Musk ne prend pas de salaire ou de bonus en espèces dans son rôle de PDG de Tesla, et est plutôt rémunéré en actions. Lorsqu’il a besoin d’argent, il peut l’emprunter en utilisant ses actions en garantie, ce qui n’entraîne pas les mêmes obligations fiscales.

Pour ceux qui se demandent, je paierai plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année – Elon Musk (@elonmusk) 20 décembre 2021

La grande différence cette année est que début novembre, Musk a commencé à vendre des milliards d’actions Tesla, ce qui implique de payer un taux d’imposition combiné de plus de 53% selon CNBC. La décision était apparemment le résultat d’un sondage Twitter réalisé en novembre, dans lequel les utilisateurs ont voté pour que Musk vende 10 % de ses actions Tesla.

Mais les observateurs ont noté que Musk aurait dû payer une grosse facture d’impôt sur les options d’achat d’actions expirant l’année prochaine de toute façon. Et en choisissant d’exercer les options d’achat d’actions maintenant plutôt que d’attendre jusqu’en août 2022, Musk pourrait éviter des taux d’imposition plus élevés introduits dans le cadre du projet de loi démocrate Build Back Better.

Plus tôt cette année, ProPublica a rapporté que Musk n’avait payé aucun impôt fédéral sur le revenu en 2018 et n’avait payé que 455 millions de dollars d’impôts au cours des quatre années précédentes malgré une croissance de sa richesse de 13,9 milliards de dollars. S’exprimant lors de la conférence Code de cette année, Musk a déclaré que ses impôts étaient nuls en 2018 parce qu’il avait payé en trop l’année précédente.

Alors que Musk semble donner raison à son affirmation selon laquelle il paiera «plus d’impôts que n’importe quel Américain de l’histoire» en 2021, cela ne devrait pas surprendre autant étant donné qu’il est signalé comme la personne la plus riche du monde par un certain nombre marge. La richesse nette de Musk est actuellement estimée à environ 243 milliards de dollars, selon l’indice des milliardaires de Bloomberg, près de 50 milliards de dollars de plus que le fondateur d’Amazon Jeff Bezos avec 195 milliards de dollars.