Elon Musk dit qu’il paiera plus d’impôts cette année que n’importe quel Américain de l’histoire | Vie

L’homme derrière Tesla et SpaceX va devoir payer une somme de millionnaire en impôts, ce qui est logique si l’on pense au montant d’argent qu’il a gagné.

Elon Musk est actuellement la personne la plus riche du monde. Tout au long de cette année, il a réalisé de très gros bénéfices de ses entreprises et il n’y a pas si longtemps, il a gagné beaucoup d’argent grâce à un contrat Tesla.

Avoir autant d’argent doit être génial, mais tout n’est pas beau et celui qui a le plus doit payer le plus. C’est la théorie et certaines personnes ont déclaré qu’il serait juste qu’Elon Musk règle ses comptes avec le Trésor.

A ce type de commentaires, le milliardaire a répondu clairement et énergique sur Twitter :

Pour ceux qui se demandent, je paierai plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année – Elon Musk (@elonmusk) 20 décembre 2021

Ni plus ni moins que 11 milliards de dollars d’impôts. C’est énormément d’argent avec lequel chacun d’entre nous pourrait vivre plusieurs vies sans se couper les cheveux.

Ce montant, comme le dit Elon Musk, serait le plus gros versement au Trésor qu’une personne ait jamais fait dans l’histoire des États-Unis. Bien que, selon Bloomberg, sa valeur nette soit de 243 milliards de dollars, cela ne fera donc pas trop de mal non plus.

Beaucoup de pâtes en peu de temps

Tesla a beaucoup grandi cette année. La valeur de votre stock a grimpé en flèche après avoir appris qu’un contrat à plusieurs chiffres allait être signé et qui a fait de Musk la personne la plus riche du monde, devant Jeff Bezos, le PDG d’Amazon.

Les actions ont augmenté d’environ 30% et il a également vendu une partie des actifs de la société afin de faire face à ses obligations fiscales.

Certains l’ont appelé le nouveau Steve Jobs. D’autres, le vrai Iron Man. À chaque fois qu’il tweete, ses investisseurs tremblent. Ce sont les plus grandes excentricités d’Elon Musk.

Cette année sera la plus rémunératrice de votre vie, car cette dernière année a fait plus de bénéfices que jamais. Au cours des années précédentes, il a également payé des sommes énormes, bien qu’il ait fait des loyers énormes. Par exemple, de 2014 à 2018 payé un total de 455 millions de dollarsMais sa fortune avait augmenté de près de 14 milliards de dollars à cette époque.

Cette fois, il va devoir débourser 11 milliards de dollars, mais comme nous l’avons déjà dit, il ne semble pas que cela va être un gros problème pour lui.