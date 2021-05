Elon Musk dit qu’il travaille avec Dogecoin pour améliorer l’efficacité des transactions – .

Si vous voyez à nouveau le prix du dogecoin augmenter sur les échanges de crypto-monnaie, les médias sociaux et les nouvelles, c’est parce que le PDG de Tesla, Elon Musk, a à nouveau soutenu la pièce de monnaie sur Twitter. Musk a eu une influence massive sur le doge, qui est passé de façon spectaculaire de moins de 5 cents il y a quelques mois à près de 70 cents la semaine dernière. La pièce a ensuite fortement chuté au moment où Musk accueillait Saturday Night Live, une émission dans laquelle il faisait diverses références à la pièce de monnaie et continuait de baisser au cours des derniers jours aux côtés de Bitcoin et de la majeure partie du marché.

Le même Musk a surpris les fans la semaine dernière lorsqu’il a déclaré que Tesla n’accepterait plus les paiements en bitcoins pour les voitures électriques, car le bitcoin n’est pas économe en énergie. L’annonce est venue aussi brusquement que l’annonce que Tesla accepterait les paiements en bitcoins pour les véhicules il y a moins de deux mois. Musk est de retour dans le train des doges, révélant sur Twitter qu’il travaille à rendre cette pièce en particulier plus efficace.

Il est peu probable que Musk ou Tesla ignorent exactement à quel point l’extraction de bitcoins était économe en énergie lorsque Tesla a décidé d’acheter 1,5 milliard de dollars de bitcoins plus tôt cette année ou quand il a permis les paiements en bitcoins. Et certains débattent encore de l’affirmation de Musk selon laquelle le minage cryptographique ne peut pas être écologique.

Mais la décision de Musk de cesser d’accepter les paiements en bitcoins a brièvement accéléré la baisse du prix de la pièce la semaine dernière. Le Bitcoin a rebondi quelques heures plus tard, bien qu’il s’échange encore quelques milliers de dollars en dessous du prix au moment du tweet de Musk.

L’exécutif de Tesla avait déclaré à l’époque que la société ne vendrait pas de bitcoin et prévoyait d’utiliser la crypto-monnaie à l’avenir. Tesla envisage également d’autres jetons numériques, a déclaré Musk, sans nommer aucun nom:

Tesla ne vendra aucun Bitcoin et nous avons l’intention de l’utiliser pour des transactions dès que l’exploitation minière passera à une énergie plus durable. Nous examinons également d’autres crypto-monnaies qui utilisent <1% de l'énergie / des transactions de Bitcoin.

Quelques jours avant cela, mais après son apparition à SNL, Musk a lancé un sondage sur Twitter demandant aux abonnés s’ils voulaient que Tesla accepte le doge. Plus de 78% des plus de 3,9 millions de votes ont répondu oui.

Travailler avec les développeurs de Doge pour améliorer l’efficacité des transactions du système. Potentiellement prometteur. – Elon Musk (@elonmusk) 13 mai 2021

Après avoir déclaré que Tesla ne traitera plus les paiements en bitcoins, le PDG a écrit sur Twitter qu’il «croit fermement en la cryptographie, mais cela ne peut pas entraîner une augmentation massive de l’utilisation de combustibles fossiles, en particulier le charbon. Quelques heures plus tard, il a révélé qu’il «travaillait avec des développeurs doge pour améliorer l’efficacité des transactions du système», ajoutant que c’était «potentiellement prometteur».

Le tweet est quelque peu cryptique, car Musk n’a pas précisé ce que cela signifie. Dogecoin a commencé comme une pièce de monnaie il y a quelques années, sans avoir aucun but réel. Malgré cela, il a développé un culte et sa popularité a explosé au cours des derniers mois. On ne sait pas comment Musk prévoit de l’utiliser pour Tesla ou d’autres projets, mais son SpaceX a déjà annoncé que les paiements doge financeraient une mission sur la lune.

Dogecoin se négocie à 55 cents au moment de la rédaction de cet article.

