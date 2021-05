Elon Musk dit qu’un demi-million d’utilisateurs de Starlink recevront “ très probablement ” un service – .

L’offre Internet Starlink de SpaceX prend forme très lentement. Le réseau de satellites de haut vol prendra beaucoup de temps à se développer, mais avec plus de 1300 des minuscules engins spatiaux actuellement en orbite autour de la Terre, de nombreux bêta-testeurs se sont déjà inscrits pour être les premiers à bord. La société était restée en grande partie silencieuse en ce qui concerne le nombre total d’inscriptions au service jusqu’à présent, mais cela a récemment changé. Comme le rapporte ., le patron de SpaceX, Elon Musk, a révélé mardi que plus de 500000 personnes avaient déjà placé leurs dépôts de 99 $ pour le service Internet Starlink.

Les dépôts, qui sont entièrement remboursables dans le cas où l’individu décide de ne pas vouloir le service, ou si SpaceX ne peut pas fournir de service, vous permettront de recevoir Starlink lorsque SpaceX sera prêt à ajouter plus de clients. On ne sait pas exactement combien de clients le réseau Starlink actuel peut prendre en charge, mais Musk s’est tourné vers Twitter pour donner son avis.

Dans une réponse à un tweet sur le rapport initial de 500 000 commandes Starlink, Musk a noté que Starlink est confronté à certaines limitations pour le moment. Il convient de noter que les personnes qui souhaitent le service mais qui sont situées dans des zones urbaines congestionnées peuvent trouver les vitesses qui font défaut, et Space peut finalement décider qu’il ne peut pas ajouter plus de clients dans certaines zones jusqu’à ce qu’il renforce son réseau de satellites.

«La seule limite est la forte densité d’utilisateurs dans les zones urbaines», a tweeté Musk. «Très probablement, tous les 500 000 initiaux recevront un service. Plus un défi lorsque nous entrons dans la gamme de plusieurs millions d’utilisateurs. “

Le réseau satellite Starlink est conçu pour être une grille qui fait le tour du globe. L’idée est que si une personne a besoin d’un service Internet, le réseau massif garantit que les satellites peuvent fournir un accès au réseau. Cependant, avec seulement une infime fraction du nombre total de satellites prévus en orbite actuellement, un groupe d’utilisateurs dans une petite zone pourrait causer des problèmes du point de vue de la bande passante. C’est compréhensible, et le service est en version bêta après tout, mais il faudra un équilibre délicat de la part de SpaceX pour s’assurer qu’il peut amener de nouveaux clients à bord sans causer de problèmes aux utilisateurs existants.

La société a actuellement l’autorisation d’offrir son service en Amérique du Nord, mais souhaite à terme déployer Starlink dans autant de pays que possible. Pour ce faire, il devra renforcer ses 1 300 satellites avec plusieurs milliers d’autres. SpaceX a la permission de lancer jusqu’à 12 000 satellites dès que possible, mais ce n’est pas suffisant pour les grandes ambitions de l’entreprise. Il demande également l’autorisation de lancer 30 000 satellites Starlink supplémentaires une fois qu’il aura atteint la barre des 12 000 satellites.

Il sera incroyablement intéressant de voir à quelle vitesse SpaceX peut déployer le service et à quel moment il décide de mettre fin au test bêta et de commencer à offrir Starlink à tout le monde. Ce n’est évidemment pas encore là, mais combien de temps l’entreprise attendra-t-elle encore?

