Elon Musk envoie un e-mail désespéré aux employés et prévient que SpaceX est « en danger de faillite » | Industrie

Nous pensions que SpaceX était une entreprise prospère, mais gérer une entreprise spatiale coûte un million de dollars.

Le vendredi dernier, Elon Musk a envoyé un message à tous les employés de SpaceX, leur demandant de rester au travail tout le week-end s’ils « n’ont pas de problèmes familiaux critiques » ou « n’ont aucun moyen de retourner à Hawthorne », le siège de l’entreprise. Il serait sur la chaîne de production « toute la nuit et le week-end ».

Sans surprise, l’e-mail a été divulgué et a atteint The Verge. Elon Musk qualifie la situation de « catastrophe », et assure que « SpaceX risque la faillite« .

Qu’est-ce qui se passe? La faute au moteur Raptor, qui se fait attendre depuis longtemps et qui fait perdre à l’entreprise des milliards de dollars. Même Vous pourriez perdre le contrat de la NASA pour atterrir sur la Lune.

Le moteur Raptor sera chargé d’entraîner le fusée de vaisseau spatial qu’il a l’intention d’atteindre la Lune en 2025 et, plus tard, vers Mars.

Vaisseau sera également en charge de la mise en orbite la version 2 des satellites Starlink, qui sont beaucoup plus gros et plus lourds car ils communiquent entre eux à l’aide de lasers.

La fusée Falcon n’est pas assez puissante pour mettre ces satellites Starlink en orbite, le Starship est nécessaire.

Mais il semble, le Raptor a eu des problèmes de développement, et Elon Musk a découvert qu’ils sont plus gênants qu’ils n’y paraissaient. Au cours des dernières semaines, deux vice-présidents de SpaceX ont démissionné.

Le vaisseau spatial a déjà été testé lors de quelques lancements de test, explosions incluses, mais il n’a pas encore quitté l’orbite terrestre. Le plan était de faire le lancement orbital au début de l’année. Maintenant tout indique qu’il sera retardé…

Sans cette fusée SpaceX perd des centaines de millions en ne mettant pas les nouveaux satellites en orbite, et le contrat avec la NASA est menacé.

C’est difficile à savoir dans quelle mesure ce risque est réel, connaissant la personnalité d’Elon Musk.

Il a déjà fait quelque chose de similaire avec Tesla, restant à l’usine et annonçant qu’il était au bord de la faillite, et maintenant l’entreprise vaut plus en bourse que toutes les marques de voitures.

Ceci est l’e-mail traduit d’Elon Musk envoyé vendredi aux employés de SpaceX :

« Malheureusement, la crise de la production de Raptor est bien pire qu’elle n’y paraissait il y a quelques semaines. Comme nous avons enquêté sur les problèmes après le départ de la direction précédente, ils se sont malheureusement avérés beaucoup plus graves qu’on ne l’avait signalé. Il y a aucun moyen d’édulcorer cela.

J’allais prendre ce week-end de congé, comme mon premier week-end de congé depuis longtemps, mais à la place, je serai sur la ligne Raptor toute la nuit et tout le week-end.

À moins que vous ayez des problèmes familiaux critiques ou que vous ne puissiez physiquement retourner à Hawthorne, nous avons besoin que tout le monde se mette au travail pour se remettre de ce qui est, franchement, un désastre.

Les conséquences pour SpaceX si nous ne pouvons pas construire suffisamment de Raptors fiables, c’est que nous ne pouvons pas piloter le vaisseau spatial, ce qui signifie que nous ne pouvons pas piloter le satellite V2 de Starlink (Falcon n’a ni le volume * ni * la masse en orbite nécessaire pour le satellite V2). Le satellite V1 en lui-même est faible financièrement, tandis que le V2 est fort.

De plus, nous augmentons la production de terminaux à plusieurs millions d’unités par an, ce qui consommera d’énormes capitaux, en supposant que le satellite V2 sera en orbite pour répondre à la demande de bande passante. Sinon ces bornes seront inutiles.

Le résultat est que nous sommes confrontés à un risque réel de faillite si nous ne pouvons pas atteindre un taux de vol de vaisseau d’au moins une fois toutes les deux semaines l’année prochaine.

Merci,

Elon «