Elon Musk espère implanter ses puces cérébrales Neuralink chez l’homme l’année prochaine | La technologie

Elon Musk dit que Neuralink espère commencer à implanter ses puces cérébrales chez l’homme en 2022. Les premiers humains à recevoir les puces seront des personnes souffrant de graves lésions de la moelle épinière.

Elon Musk a déclaré que Neuralink, sa société technologique spécialisée dans la communication ordinateur-cerveau, espère commencer à implanter ses micropuces chez l’homme en 2022.

Neuralink, co-fondé par Musk en 2016, développe une puce qui serait implantée dans le cerveau des gens pour enregistrer et stimuler simultanément l’activité cérébrale. Il est destiné à avoir des applications médicales telles que le traitement des lésions graves de la moelle épinière et des troubles neurologiques.

Lors d’une interview diffusée en direct lors du sommet du conseil d’administration du Wall Street Journal lundi, on a demandé à Musk ce que Neuralink prévoyait de faire en 2022.

« Nous effectuons de nombreux tests et confirmons qu’il est sûr et fiable et que l’appareil Neuralink peut être retiré en toute sécurité », a répondu le responsable. Il a également confirmé que cela fonctionne bien chez les singes.

Il a ajouté qu’ils espèrent l’implanter chez les premiers humains – que seront des personnes atteintes de lésions médullaires graves, telles que les tétraplégiques– l’année prochaine, dans l’attente de l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Musk a déclaré que les normes de Neuralink pour l’implantation de l’appareil ils sont « substantiellement » plus élevés que ce que la FDA exige.

Il a réitéré l’échéance de 2022 dans un article sur Twitter. « Les progrès s’accéléreront lorsque nous aurons des appareils humains (Il est difficile d’avoir des conversations nuancées avec des singes) l’année prochaine », a-t-il déclaré.

Remplacer les neurones défectueux / manquants par des circuits est la bonne façon d’y penser. De nombreux problèmes peuvent être résolus simplement en reliant les signaux entre les neurones existants. Les progrès s’accéléreront lorsque nous aurons des appareils chez l’homme (difficile d’avoir des conversations nuancées avec des singes) l’année prochaine. – Elon Musk (@elonmusk) 7 décembre 2021

Musk avait déjà proposé des délais plus rapprochés pour que ses puces soient implantées chez l’homme pour la première fois. En février, il a déclaré que Neuralink pourrait commencer à déployer la technologie auprès des gens d’ici la fin de 2021. En 2019, Musk a déclaré qu’il prévoyait de commencer les tests sur l’homme fin 2020.

Le magnat a une histoire de délais de projet trop prometteurs et manquants.

En avril, la société a publié une vidéo d’un singe jouant à un jeu vidéo avec un appareil Neuralink.

Après avoir levé 205 millions de dollars en juillet, le projet canalisera les fonds vers le développement de sa puce afin que les tétraplégiques puissent contrôler les appareils numériques avec leur esprit.

Neuralink n’est pas la seule entreprise à développer une technologie similaire. Une société de biotechnologie de 20 personnes appelée Synchron a obtenu l’approbation de la FDA pour commencer les tests humains en juillet dernier.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Iván Zambrano.