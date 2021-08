Elon Musk est clair : "Je ne veux être PDG de rien"

Tesla n’a pas de bureau de presse. Votre PDG, Elon Muskdit que l’entreprise n’en a pas besoin. Au lieu de cela, comme Donald Trump, utiliser Twitter au lieu des communiqués de presse pour communiquer. La semaine dernière, il a annoncé la publication d’un nouveau livre sur le PDG. [chief executive officer (director ejecutivo)] de Tesla.

Une histoire qui commence en 2016, quand Tesla était en difficulté, Musk a approché Tim Cook d’Apple, qui a pensé qu’il pourrait vouloir acheter l’entreprise. L’histoire raconte qu’Elon Musk a insisté pour qu’il soit nommé PDG d’Apple dans le cadre de l’accord. Elon Musk a dit quelque chose de similaire le mois dernier lors de son témoignage devant le tribunal.

En parlant d’être PDG de Tesla, il a déclaré : “Je préfèrerais le détester et je préférerais passer mon temps à concevoir et à concevoir.”. Il a également donné une raison pour laquelle il est toujours le patron de Tesla : “Je dois le faire ou, franchement, Tesla va disparaître.” Le fait qu’il dise à plusieurs reprises qu’il ne veut pas être PDG inquiète certains investisseurs. Aimez-le ou détestez-le, la vision et la force de personnalité de Musk ont ​​alimenté l’incroyable succès de Tesla. Tesla est de loin l’un des constructeurs automobiles les plus riches au monde.