Elon Musk est désormais plus riche que toutes les grandes franchises sportives aux États-Unis

Le PDG de Tesla Elon Musk a franchi un autre marqueur de richesse insensé. L’indice des milliardaires de Bloomberg a récemment rapporté que Musk, l’homme le plus riche du monde, vaut maintenant 302 milliards de dollars, ce qui le rend plus riche que Bill Gates et Warren Buffet réunis. Non seulement cela, mais Musk est actuellement assez riche pour acheter toutes les grandes franchises sportives de la Major League Baseball, de la National Basketball Association, de la National Football League et de la National Hockey League. Front Office Sports a souligné ce fait effrayant sur Twitter, expliquant que toutes ces équipes valent 241 milliards de dollars.

Musk a récemment éclipsé le fondateur d’Amazon Jeff Bezos dans le classement de la personne la plus riche du monde après une flambée des cours et des ventes des actions SpaceX. Bezos vaut actuellement 199 milliards de dollars. Bezos détient le titre d’homme le plus riche du monde depuis 2017, mais Musk, Gates et d’autres milliardaires ont toujours été à ses trousses. Plus tôt ce mois-ci, le cours des actions de SpaceX a bondi de 33% et la société elle-même était évaluée à environ 100 milliards de dollars. Selon Bloomberg, cela a ajouté environ 11 milliards de dollars à la richesse personnelle de Musk, ainsi que les 60 milliards de dollars qu’il a récupérés cette année grâce à la solide performance de l’action Tesla.

Aujourd’hui, Elon Musk est devenu l’homme le plus riche du monde avec une valeur nette atteignant 255 milliards de dollars Qu’est-ce qui est plus fou ? Il vaut maintenant plus que toutes les équipes de la MLB, de la NBA et de la NFL … combinés à 241 milliards de dollars pic.twitter.com/MZXe64M0qk – Liam Killingstad (@LiamKillingstad) 25 octobre 2021

Le timing de ce remaniement ne semble pas idéal pour Bezos, qui a essayé de rivaliser avec Musk dans ce que beaucoup appellent la « course à l’espace milliardaire ». Ce mois-ci, sa société Blue Origin a envoyé une navette spatiale avec la star de Star Trek William Shatner à bord. Le coup n’était pas suffisant pour rivaliser avec les contrats obtenus par SpaceX de Musk. Pour ajouter l’insulte à la blessure, Musk a tweeté une médaille d’argent à Bezos.

Comme toujours, les gros titres sur les ultra-riches ont déclenché des discussions en colère sur les réseaux sociaux. Musk est souvent critiqué pour avoir fait moins de philanthropie que plus de milliardaires, et pour permettre à ses employés d’être sous-payés et maltraités alors qu’il fait des bénéfices. Beaucoup ont tweeté des blagues sardoniques sur la question de savoir si l’éthique de travail de Musk reflétait ses revenus ou comment il pouvait utiliser cet argent à bon escient. Des visualisations et des analogies expliquant comment cet argent est lié à des mesures réelles ont commencé à circuler et étaient d’autant plus alarmantes compte tenu du climat actuel sur le marché du travail.

Selon un rapport de CNBC, Musk s’est engagé à donner 150 millions de dollars en 2021, soit environ 0,065% de sa nouvelle valeur nette. On ne sait pas si sa manne le conduira à augmenter un peu ce chiffre.