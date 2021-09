Elon Musk est “presque” séparé de sa compagne, le chanteur Grimes

La relation du célèbre homme d’affaires millionnaire Elon Musk et de sa belle compagne Claire Elise Boucher (Grimes) C’est fini et les internautes se demandent si cela leur est arrivé d’avoir autant de succès, à quoi pouvaient-ils s’attendre pour leurs cas personnels ?

Le magnat l’a annoncé à Page six hier en disant: “Nous sommes presque séparés, mais nous nous aimons toujours, nous nous voyons fréquemment et nous sommes en bons termes, a déclaré l’homme d’affaires, précisant qu’ils continueraient à élever leur fils ensemble.

C’est principalement à cause de mon travail dans Spacex et Tesla ce que tu m’as forcé principalement au Texas ou à voyager à l’étranger et son travail est principalement à Los Angeles. Elle reste avec moi maintenant et le petit X est dans la pièce latérale.

Et cette romance a commencé en Mai 2018 aussi la naissance de son bébé était en Mai 2020 et grâce au nom si différent qu’ils lui ont donné, de nombreux mèmes ont été générés à son sujet.

Elon Musk et Grimes se séparent.

En fait, ils ont changé leur nom d’origine pour un autre puisque le premier d’entre eux portait le numéro 12 et ils ont décidé de changer les chiffres romains pour qu’ils soient des lettres pures.

La dernière fois que nous nous sommes vus, c’était au Met Gala il y a quelques jours, cet événement annuel organisé par le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art de New York, le 13 septembre, alors que la chanteuse marchait seule lorsqu’elle a atteint le tapis. rouge

Après trois ans ensemble et un enfant en commun, ils se séparent, cependant nous ne pouvons pas assurer qu’ils se réconcilieront dans un avenir, mais les choses semblent indiquer que cela n’arrivera pas, espérons que le petit continuera à profiter de ses parents malgré tout.

Alphonse Tirado

