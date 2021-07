Elon Musk est salement riche pour pomper et vider du Bitcoin ⋆ ZyCrypto new Crypto new media

in

Jordan Ross Belfort, mieux connu sous le nom de “Loup de Wall Street” interprété par Leonardo DiCaprio, ne croit pas que le PDG de Tesla/SpaceX, Elon Musk, manipule vraiment les prix des cryptos contrairement à d’innombrables affirmations.

S’adressant à Fox Business jeudi, Belfort a affirmé que Musk était extrêmement riche pour pomper et vider des dogecoins, des bitcoins ou d’autres crypto-monnaies afin d’en tirer rapidement de l’argent.

« J’aime Elon Musk et je pense qu’il est assez riche. Il n’a pas à gagner quelques dollars de plus en pompant et en jetant.

Jordan Belfort, l’ancien courtier en penny stock de Wall Street qui a plaidé coupable de fraude boursière en 1999, a expliqué que même si Musk lui-même n’était peut-être pas en train de pomper et de vider, les commerçants pourraient utiliser son approbation et ils pompent et vident autour du battage médiatique que le milliardaire magnat crée.

Musk, célèbre pour ses tweets intempestifs, a constamment été accusé d’être un maître manipulateur. Notamment, ses tweets sur les principales crypto-monnaies comme DOGE et BTC ont fait monter et descendre leurs prix en quelques secondes.

Lors de la conférence The B Word qui s’est tenue mercredi, Musk a partagé les détails des trois crypto-monnaies qu’il possède personnellement ainsi que les cryptos détenues par ses deux sociétés. Il a également admis qu’il pouvait occasionnellement pomper les prix de la cryptographie, mais il ne larguait pas. “Si le prix du bitcoin baisse, je perds de l’argent”, a expliqué Musk.

Le chef de Tesla a poursuivi en déclarant qu’il souhaitait voir le bitcoin réussir – pas seulement faire monter le prix et encaisser à des prix plus élevés.

Belfort, cependant, maintient que Musk est très probablement “utilisé par inadvertance” pour pomper et vider des crypto-monnaies.

Belfort espère que le prix du Bitcoin baissera

Au cours de son interview, Belfort a également affirmé qu’il était investi dans le bitcoin (BTC) et l’ethereum (ETH) et qu’il y était pour le long terme. En fait, il espère que le prix de la crypto-monnaie phare tombera à nouveau à 5 000 $ par pièce afin qu’il puisse en saisir davantage.

« J’aimerais qu’il baisse parce que je suis un investisseur à long terme, donc je me fiche qu’il monte ou descend à court terme. J’adorerais qu’il revienne à 5 000 $ et en acheter une tonne ici et ce serait une bonne chose. »

Graphique BTCUSD par TradingView

Au moment de la publication, le prix du bitcoin est en train de tenter une percée soutenue au-dessus de 32 400 $ alors que le prix oscille depuis environ 48 heures.

Le criminel de Wall Street devenu auteur a également noté que personne ne sait réellement où va le prix du bitcoin et si quelqu’un dit qu’il le fait, il ment définitivement.