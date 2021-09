Elon Musk et Grimes ont rompu. Selon des sources, le couple a mis fin à leur relation après trois ans et un bébé.

Pagesix rapporte que le couple a mis fin à leur relation. Le fondateur de SpaceX a confirmé que lui et le chanteur canadien sont “semi-séparés” mais restent en bons termes et continuent d’élever ensemble leur fils d’un an X Æ A-Xii Musk.

“Nous sommes à moitié séparés mais nous nous aimons toujours, nous nous voyons fréquemment et nous sommes en très bons termes”, a déclaré Elon au média. “C’est surtout que mon travail chez SpaceX et Tesla m’oblige à toujours être au Texas ou à voyager à l’étranger et son travail est toujours à LA. Elle reste avec moi maintenant et Baby X est dans la pièce d’à côté.”

En mai 2018, il a été rapporté qu’Elon Musk et Grimes sortaient ensemble. Ils ont accueilli leur fils en mai 2020.

Ils ont été aperçus ensemble au Met Gala plus tôt ce mois-ci, Grimes était seul sur le tapis rouge, Elon était également présent, mais il l’a rencontrée à l’intérieur. Plus tard dans la nuit, Elon a organisé une after au club Zero Bond, où se trouvait également Grimes, et ils ont été vus quitter New York le lendemain.

Le week-end dernier, Musk a été vu seul à une fête pour l’épouse du cofondateur de Google, Sergey Brin.

Elon Musk était marié à l’auteur Justine Wilson, avec qui il a eu cinq enfants. Il a également été marié deux fois à l’actrice de Westworld Talula Riley. Le milliardaire de Tesla est sorti avec Amber Heard après son mariage (ou pendant ?) avec Johnny Depp.

Quoi qu’il en soit, Elon Musk et Grimes ont rompu