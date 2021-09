Elon Musk et Grimes rompent après 3 ans ensemble

Elon Musk et Grimes« relation est actuellement dans un état d’oubli.

Après trois ans ensemble, le PDG de Tesla a confirmé que lui et le chanteur – qui partagent un fils de 16 mois X Æ A-12 Musc— J’appuie sur pause sur leur romance. “Nous sommes à moitié séparés mais nous nous aimons toujours, nous nous voyons fréquemment et sommes en bons termes”, a déclaré Elon à Page Six. “C’est principalement parce que mon travail chez SpaceX et Tesla m’oblige à être principalement au Texas ou à voyager à l’étranger et son travail est principalement à LA. Elle reste avec moi maintenant et Baby X est dans la pièce adjacente.”

Cette nouvelle survient peu de temps après qu’Elon a fait une apparition en solo à Alicia ClésL’after-party du gala du Met 2021 pendant que Grimes a franchi les célèbres marches de l’événement par elle-même. Il y a un peu plus de trois ans, l’événement annuel de la mode a été le premier tapis rouge du couple.

Deux ans plus tard, en mai 2020, Grimes, 33 ans, et Elon, 50 ans, ont accueilli leur premier enfant ensemble – le jour où le Met Gala devait avoir lieu.