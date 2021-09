Elon Musk et Grimes se séparent après trois ans de relation et un bébé ensemble

La dernière fois qu’ils ont été surpris ensemble, c’était au MET Gala de cette année. Grimes et Musk ont ​​posé séparément sur le tapis rouge mais ont partagé une table à l’intérieur du musée. Le même soir, ils ont organisé une after au club privé Obligation zéro, où ils ressemblaient à n’importe quel couple, donc leur séparation est brutale.

Le lendemain, ils ont été photographiés par les paparazzi se promenant dans New York et le week-end dernier, il a assisté à un événement organisé par l’épouse du cofondateur de Google, Sergey Brin. Nicole Shanahan sans Grimes.

NEW YORK, NEW YORK – 04 MAI: Elon Musk et sa petite amie Grimes se dirigent vers le dîner le 04 mai 2021 à New York. (Photo de Gotham / GC Images) (.)