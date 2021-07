Elon Musk et Jack Dorsey discuteront de Bitcoin lors d’une conférence numérique cette semaine

in

Pour Hannah Perez

La conférence « The ₿ Word » se tiendra ce mercredi 21 juillet et verra la participation de plusieurs leaders de l’espace crypto, tels que Cathie Wood et Adam Back.

***

Cette semaine, la conférence Bitcoin « The conferencia Word » réunira des leaders renommés de l’écosystème de la monnaie numérique, dont le milliardaire fan de Dogecoin Elon Musk.

Mercredi, The ₿ Word sera mis en ligne avec @elonmusk, @jack, @CathieDWood et d’autres. Rejoignez le plus grand événement #bitcoin de l’été. https://t.co/9wID8So4gZ pic.twitter.com/2zx8MYBywK – Conseil Crypto pour l’Innovation (@crypto_council) 19 juillet 2021

“The ₿ Word” es un evento en línea organizado por la alianza global ‘Crypto Council for Innovation’ (CCI), cuyo objetivo es “demostrar la promesa transformadora de la criptomoneda y comunicar sus beneficios a los responsables políticos, reguladores y personas de todo le monde”. La conférence, qui abordera le rôle des institutions dans le développement du Bitcoin, se tiendra ce mercredi 21 juillet.

Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a confirmé sa présence à l’événement, où il participera à une discussion en direct aux côtés du fondateur et PDG d’Ark Invest, Cathie Wood et Jack Dorsey, PDG de Twitter et fanatique de Bitcoin de longue date.

Parmi les autres leaders de l’industrie présents à la conférence, citons : Adam Back de Blockstream ; Steve Lee et Conor Okus de Square Crypto ; Hong Fang d’OKCoin ; Phillip Gradwell de Chainalysis ; Neha Narula de la Digital Currency Initiative du MIT ; et Sam Korus d’ARK Invest.

Musk et Dorsey auront enfin “LA causerie”

Des rumeurs selon lesquelles Musk et Dorsey, deux défenseurs bien connus de l’écosystème de la crypto-monnaie, pourraient apparaître sur un chat en direct pour discuter de Bitcoin ont fait surface le mois dernier. Comme l’a rapporté DiarioBitcoin, fin juin, Dorsey a invité le milliardaire à avoir « LA discussion » (comme ça, en majuscules), à travers un tweet, auquel Musk a répondu : « D’accord, faisons-le ».

Discutons LA – jack (@jack) 25 juin 2021

Chacun à leur manière, Elon Musk et Jack Dorsey, sont deux des influenceurs les plus célèbres de l’espace crypto-monnaie, donc une rencontre entre les deux a suscité de grandes attentes, notamment en raison de son impact possible sur le marché.

Les deux dirigeants ont mené des investissements Bitcoin dans leurs sociétés respectives, Square et Tesla, bien que Musk ait décidé de s’éloigner de la crypto-monnaie après avoir exprimé des inquiétudes quant à son impact environnemental.

Précisément, la conférence de mercredi se concentrera sur la façon dont les institutions peuvent adopter Bitcoin. Cependant, Au-delà de ce thème, dont l’impact pourrait être massif pour l’adoption généralisée et le marché, la discussion entre les deux sera intéressante en raison de leurs approches différentes du Bitcoin.

En général, tous deux ont exprimé leur soutien à la crypto-monnaie phare, bien que Musk soit resté beaucoup plus critique, à la fois des implications environnementales de la crypto-monnaie et de sa communauté. En fait, le milliardaire s’est moqué des maximalistes de Bitcoin sur Twitter dans le passé. Pendant ce temps, Dorsey est devenu un fervent défenseur du Bitcoin. Square a récemment commencé à travailler sur un portefeuille matériel Bitcoin, et le PDG a également annoncé son intention de créer un écosystème DeFi au-dessus de la blockchain.

Les personnes intéressées à participer à l’événement peuvent s’inscrire sur le site officiel, à l’adresse : The B Word.

Lecture recommandée

Sources : The B Word, The Block, archives

Version d’Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image Unsplash, illustrations de Nicole León (nicoleleon.design), éditées sur Canva