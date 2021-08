Elon Musk et Mark Cuban affirment que Dogecoin est la crypto-monnaie la plus puissante, devriez-vous acheter ?

Dogecoin DOGE / USD a commencé comme un canular, un « meme » de crypto-monnaie qui a pris d’assaut le monde en se moquant de ce que c’était, une crypto-monnaie.

Au moment de sa création, les gens ont commencé à devenir très sérieux au sujet des crypto-monnaies pour la première fois, et il semblait que chaque projet voulait implémenter la technologie blockchain, alors Billy Markus et Jackson Palmer ont créé quelque chose de vraiment spécial.

Cependant, au fil du temps, la crypto-monnaie a beaucoup augmenté et bien qu’elle ait commencé comme un mécanisme de pourboire utilisé sur des forums comme Reddit, elle est maintenant considérée comme l’un des meilleurs moyens d’envoyer des transactions.

L’attention des médias comme catalyseur de croissance

Le 15 août, l’homme d’affaires milliardaire Mark Cuban a affirmé que le dogecoin est la crypto-monnaie la plus puissante lorsqu’elle est utilisée comme moyen d’échange. Il a félicité la communauté d’être la plus forte lorsqu’il s’agit de l’utiliser de cette manière.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté qu’il était également d’accord avec cette déclaration.

Cela signifie que Dogecoin a le soutien de deux entrepreneurs milliardaires vraiment incroyables, et cela indique qu’ils voient les crypto-monnaies dans l’avenir des transactions et les soutiennent.

Le 14 août, nous avons vu une annonce selon laquelle les joueurs de l’équipe de football anglaise Watford FC porteront des maillots Dogecoin lors de la nouvelle saison de Premier League, le sponsor étant Stake.com, un site de paris sportifs cryptographiques.

Watford était auparavant parrainé par Sportsbet.io, qui a également mis Bitcoin sur les chemises. C’est une indication que même les équipes de football et cette industrie commencent à adopter le pouvoir des crypto-monnaies, et nous pourrions le voir atteindre de nouveaux sommets en termes d’utilisation généralisée et de valeur à la suite de cela.

Faut-il acheter Dogecoin (DOGE) ?

Cela dit, le 16 août, Dogecoin (DOGE) valait 0,3364 $.

Son plus haut historique était le 8 mai avec une valeur de 0,7315 $. Cela nous donne son point de valeur le plus élevé à comparer avec les valeurs actuelles et récentes pour comprendre sa croissance potentielle. Cela signifie que son plus haut historique était de 117% supérieur à sa valeur du 16 août.

Pour analyser vos progrès récents, nous examinerons juillet.

Son point le plus bas était le 20 juillet avec une valeur de 0,1636 $, tandis que son point le plus haut était le 26 juillet avec une valeur de 0,2245 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton a augmenté de 37% tout au long du mois.

Cela étant dit, avec son attention récente aux gros titres et le soutien des entrepreneurs milliardaires Elon Musk et Mark Cuban, ainsi que son futur déploiement en tant que maillot dans l’équipe de football du Watford FC, nous pouvons nous attendre à ce que sa valeur augmente.

Avec sa récente augmentation de 29% du volume des transactions sur 24 heures et sur la base de ses performances historiques, nous pouvons nous attendre à ce qu’il atteigne 0,45414 $ d’ici la fin août.

