Elon Musk et Mark Cuban considèrent Dogecoin comme la crypto-monnaie “la plus forte” pour les paiements – Altcoins Bitcoin News Crypto new media

Le PDG de Tesla, Elon Musk, et la star de Shark Tank, Mark Cuban, considèrent le dogecoin comme la crypto-monnaie «la plus forte» lorsqu’il s’agit de l’utiliser comme moyen de paiement. Pour promouvoir davantage l’utilisation du dogecoin, l’équipe NBA Dallas Mavericks proposera “des prix spéciaux pour ceux qui paient avec du dogecoin”.

Elon Musk convient avec Mark Cuban que Dogecoin est le moyen d’échange crypto le plus “fort”

Le PDG de Tesla et Spacex, Elon Musk, et le milliardaire propriétaire de l’équipe NBA Dallas Mavericks, Mark Cuban, ont affirmé leur conviction que le meme crypto-monnaie dogecoin est la crypto-monnaie «la plus forte» lorsqu’il s’agit de payer des biens et des services.

Cuba a vanté DOGE dans une interview avec CNBC Make It vendredi. Notant que le dogecoin est « un support qui peut être utilisé pour l’acquisition de biens et de services », a-t-il déclaré :

La communauté pour doge est la plus forte lorsqu’il s’agit de l’utiliser comme moyen d’échange.

Répondant au commentaire de Cuba sur le dogecoin, Musk, qui est parfois connu sous le nom de Dogefather, a tweeté : “Je le dis depuis un moment.”

En juillet, Musk a réaffirmé son soutien au dogecoin en modifiant sa photo de profil pour inclure une image du chien Shiba Inu qui représente Doge. Le technoking Tesla a récemment confirmé qu’il possède et ne vendra pas son dogecoin. Son bébé, X Æ A-12, possède également des DOGE. De plus, Musk a également fait pression pour des améliorations de Doge.

Les Mavericks cubains ont commencé à accepter le dogecoin en mars. Depuis lors, la star de Shark Tank a révélé que des “ventes substantielles” ont été réalisées avec DOGE. Il a même exhorté l’animatrice de talk-show populaire Ellen Degeneres à l’accepter dans sa boutique.

Pour encourager davantage l’utilisation du dogecoin pour les paiements, Cuban a tweeté jeudi que les Mavericks feront une annonce spéciale au sujet du dogecoin. Il l’a appelé “une vente de merch d’été avec des prix spéciaux pour ceux qui paient avec dogecoin”.

Certaines personnes sont en désaccord avec Cuban et Musk sur le mérite du dogecoin, soulignant que le mème crypto a une offre infinie. Cependant, l’argument de l’offre infinie n’a pas diminué l’enthousiasme de Cuba pour Doge.

La co-vedette de Cuba dans Shark Tank, Kevin O’Leary, fait cependant partie de ceux qui ne sont pas si passionnés par la crypto-monnaie meme. Il a récemment déclaré qu’il n’investirait pas dans le dogecoin. “Je ne comprends pas pourquoi quelqu’un le ferait.” O’Leary a ajouté: “Lorsque vous spéculez sur quelque chose comme le dogecoin, ce n’est pas différent d’aller à Las Vegas et de mettre votre argent sur le rouge ou le noir. C’est de la pure spéculation.

Un récent sondage de Finder a montré qu’un panel d’experts s’attend à ce que le prix du dogecoin atteigne 1,21 $ d’ici 2025 et 3,60 $ d’ici 2030.

Êtes-vous d’accord avec Elon Musk et Mark Cuban sur le dogecoin ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

