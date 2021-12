Elon Musk et ses satellites ont failli créer une catastrophe spatiale que la Chine a réussi à éviter | La technologie

Les satellites de Starlink Internet Services, une division de la société aérospatiale de Musk SpaceX, ont eu deux rencontres assez rapprochées avec la station spatiale chinoise cette année, selon un rapport publié par le pays asiatique.

Le fondateur de Tesla et de SpaceX a de nouveau été mêlé à des critiques, cette fois de la Chine, qui a déposé des plaintes contre SpaceX auprès de l’agence spatiale des Nations Unies.

La raison d’un tel émoi est la collision possible que la station chinoise a évitée contre deux de ses satellites, appartenant à Starlink Internet Services, une division de la société, les 1er juillet et 21 octobre de cette année. La Chine, face au choc imminent, a été contrainte de faire des manœuvres d’évitement.

« Pour des raisons de sécurité, la Station spatiale chinoise a mis en place un contrôle préventif pour éviter les collisions », a déclaré la Chine dans un document publié sur le site Internet du Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales. Les plaintes pour le moment n’ont pas été vérifiées de manière indépendante.

Une fois la plainte rendue publique, Musk, Starlink et même les États-Unis ont fait l’objet de vives critiques sur la plateforme chinoise Weibo, très similaire à Twitter. Les satellites sont des « armes de guerre spatiale américaines » publiées par certains et « Musk est une nouvelle arme créée par le gouvernement et l’armée américains », ont affirmé d’autres.

Et c’est que Musk est bien connu dans ce pays asiatique, pourtant Peu de leurs exploits leur semblent positifs. Son constructeur de voitures électriques Tesla fait l’objet d’un examen minutieux de la part des organismes de réglementation et, associé à cet incident, la critique est plus que justifiée.

Avec ce problème sur la table, Les scientifiques ont voulu profiter et exprimer à nouveau leur inquiétude pour les risques de collision dans l’espace et ont demandé aux gouvernements mondiaux de partager des informations sur les 30 000 satellites et autres débris spatiaux estimés en orbite autour de la Terre.

Du côté de SpaceX il y a déjà près de 1 900 satellites qui ont été lancés dans le cadre du réseau Starlink (et il prévoit d’en déployer des milliers d’autres).

Tout cela inquiète et beaucoup car ce n’est pas la première fois qu’une station spatiale rencontre des problèmes avec d’autres objets dans l’espace. En novembre de cette même année, la Station spatiale internationale a été contrainte d’effectuer une manœuvre pour éviter un déchet. Quelques jours plus tard, il est apparu que le problème provenait d’expériences de missiles russes.

Prenant également en compte toutes les missions qui sont lancées, il est très probable que sans réglementation préalable, ce problème persistera et cela devient plus dangereux à l’avenir.