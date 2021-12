Elon Musk et ses tweets les plus controversés et les plus étranges de l’année

Tweet mystérieux Elon Musk en chinois 00:47

(CNN espagnol) – Elon Musk est plus que connu pour avoir mis le feu à Internet avec ses tweets récurrents, dont beaucoup, selon l’homme d’affaires, sont écrits depuis « le trône de porcelaine ».

Et c’est qu’en plus d’être l’homme le plus riche du monde, d’avoir fondé Tesla et SpaceX, et d’être un fidèle partisan et investisseur du bitcoin, il semble à certains que Musk manque de filtre lorsqu’il parle et écrit – surtout quand il s’agit de de Twitter – quelque chose qu’il a admis.

Avec plus de 65 millions de followers sur Twitter, les propos du millionnaire ne se perdent généralement pas dans les abysses d’internet, bien au contraire. Ce sont quelques-uns de ses tweets les plus mémorables, controversés et bizarres que Musk a écrits tout au long de 2021.

La création d’une entreprise multiplanétaire

Un utilisateur de Twitter a partagé une vidéo de décembre 2011 où Musk parle de l’importance d’établir la vie sur d’autres planètes. La vidéo est accompagnée du texte : « Dans un autre demi-milliard d’années, le Soleil s’étendra et s’évaporera probablement les océans et la vie serait impossible sur Terre. Nous devons établir une société multiplanétaire d’ici là, ou l’humanité cessera de exister. « .

Le milliardaire a répondu au tweet en disant: « Probablement bien avant qu’il ne fasse trop chaud pour la civilisation. »

Cette année, la NASA a choisi SpaceX pour construire le vaisseau spatial pour aller sur la Lune, SpaceX a testé avec succès le vaisseau spatial à SN15 sur la course vers Mars et a envoyé quatre touristes dans l’espace.

La fin de la civilisation

« Si les gens n’ont pas plus d’enfants, la civilisation s’effondrera », a déclaré Musk, lors d’un événement organisé début décembre par le Wall Street Journal. « Rappelez-vous mes paroles », a-t-il souligné.

Musk, 50 ans, a six enfants issus de deux mariages, ajoutant qu’il essaie de « donner l’exemple ». Mais à quoi faisait exactement référence le milliardaire par cette déclaration ? Nous l’avons mis en contexte.

À la traîne de Bernie Sanders

Elon Musk s’y remettait, et cette fois, sa cible était le sénateur Bernie Sanders.

« J’oublie toujours que vous êtes toujours en vie », a tweeté Musk en réponse à un tweet envoyé par Sanders disant que les personnes extrêmement riches devraient payer leur juste part d’impôts.

« Voulez-vous que je vende plus d’actions Bernie? Dites simplement les mots … », a tweeté Musk une heure plus tard. Après la session de pêche à la traîne en ligne, Musk a vendu une partie de ses actions Tesla.

Le cyber-voyou de Tesla

Mis à part les voitures, Tesla a annoncé cette année son Cyberwhistle.

Comme son nom l’indique, le Cyberwhistle est un sifflet en acier inoxydable en édition limitée inspiré du Cybertruck au prix de 50 $ US. Ce sifflet rejoint une autre série de curiosités que Tesla a vendues dans le passé, comme le C’était une tequila, un carafe et short en satin rouge avec le mot « S3XY » imprimé au dos.

« Ne gaspillez pas votre argent pour ce stupide Apple Cloth, achetez notre sifflet à la place! » Musk a écrit en publiant le Cyberwhistle.

Le mystérieux poème chinois

Elon Musk est connu pour avoir mis le feu à Internet avec ses tweets cryptiques. Cette fois, il l’a fait dans une autre langue.

Le PDG de Tesla et SpaceX a tweeté un ancien poème chinois lundi soir. On ne sait pas quelle référence Musk voulait, mais le tweet, intitulé « Humanity », comprenait une composition connue sous le nom de Seven-Step Quartet. Le poème est célèbre en Chine et fait référence à une querelle entre frères. C’est ainsi qu’il est traduit en espagnol.

Humanité

燃 豆萁

豆 在 釜 中 泣

本 是 同 根 生

Résoudre la faim dans le monde

En octobre, Musk a proposé de vendre certaines de ses actions Tesla « tout de suite » si l’ONU prouvait que 6 milliards de dollars résoudraient la faim dans le monde.

Ses commentaires sont intervenus après que le directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, David Beasley, a mis au défi les ultra-riches, et en particulier les deux hommes les plus riches du monde, Jeff Bezos et Musk, de « s’avancer maintenant, d’un seul coup swoop » pour aider à résoudre la faim dans le monde dans une interview avec CNN la semaine dernière.

David Beasley, directeur du programme alimentaire de l’ONU et ancien gouverneur républicain de Caroline du Sud, a tweeté un lien vers un « résumé exécutif » de 1 000 mots décrivant comment l’ONU utiliserait l’argent pour nourrir plus de 40 millions de personnes qui sont « au bord de famine ». Musk n’a pas répondu au tweet.

La guerre des millionnaires

En octobre, Musk a été déclaré l’homme le plus riche du monde avec une fortune personnelle de 222 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index (aujourd’hui, le chiffre est passé à 282 milliards de dollars).

Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, était et continue d’être derrière Musk avec une valeur nette actuelle de 202 milliards de dollars, et Musk en a profité pour troller Bezos en tweetant une médaille de deuxième place à Bezos.

La relation entre Tesla et Bitcoin

Le prix du bitcoin a bondi en juin après que Musk a tweeté que Tesla, son constructeur de voitures électriques, recommencerait à accepter la crypto-monnaie une fois qu’au moins la moitié pourrait être extraite avec de l’énergie propre.

« Lorsqu’il y aura confirmation d’une utilisation raisonnable d’énergie propre (~ 50%) par les mineurs avec une tendance future positive, Tesla reprendra les transactions en bitcoins », a tweeté Musk dimanche après-midi.

Suite au tweet, le prix du bitcoin a bondi à plus de 39 400 $, soit une augmentation d’environ 12,5%, selon Coinbase.

La rupture avec le bitcoin

Le prix du bitcoin a plongé début juin après que Musk a tweeté un mème sur la rupture d’un couple avec le hashtag bitcoin et un emoji au cœur brisé. Le message comprenait les paroles d’une chanson du groupe de rock Linkin Park intitulée « En fin de compte ».

Le prix de Bitcoin a chuté d’environ 6% pour atteindre 35 814 $ à 8 h (heure de Miami), selon CoinDesk.

Musc et dogecoin, une histoire de hauts et de bas

Musk est le plus visible et partisan éminent de dogecoin. Il tweete souvent sur le crypto-monnaie impactant positivement et négativement. Par exemple, au début de 2021, Musk a tweeté une série de tweets la promotion d’un crypto-monnaie. Le premier d’un seul mot lu: « Doge. » Cela a été suivi par d’autres qui ont dit: « Dogecoin est le Crypto du peuple » et « Pas de hauts et des bas, juste Doge. »

Le résultat? Dogecoin a augmenté de plus de 50% dans les échanges pour la journée.

La séquence de succès s’est poursuivie en avril lorsque l’un des étranges tweets de Musk a fait grimper le prix du dogecoin. Le tweet de Musk disait « » Doge aboyant à la lune » et a partagé une photo d’une peinture de l’artiste espagnol Joan Miró, intitulée » Chien aboyant à la lune « .

Mais tous les tweets n’étaient pas positifs, car un mois plus tard, il a plaisanté sur Saturday Night Live « (SNL) que le dogecoin est une » fraude « et a fait chuter la crypto-monnaie de 40%.

