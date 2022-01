Elon Musk étend son avance en tant qu’homme le plus riche du monde avec une fortune de 225 milliards de livres sterling

Elon Musk a étendu son avance en haut du tableau (.)

Une aubaine a permis à la fortune d’Elon Musk de dépasser le seuil de 300 milliards de dollars (225 milliards de livres sterling) dont il bénéficiait auparavant en novembre.

La richesse du milliardaire sud-africain est en grande partie liée à l’action Tesla, qui a récemment bondi et ajouté 32,6 milliards de dollars supplémentaires (24 milliards de livres sterling) à sa fortune.

Ce chiffre place Musk confortablement devant le numéro deux sur la liste des personnes les plus riches du monde, son rival spatial Jeff Bezos.

La valeur des actions de Tesla a bondi après avoir annoncé avoir livré plus de 936 000 voitures en 2021. Cela a dépassé les attentes des analystes et propulsé Musk plus haut dans la liste des riches, selon Forbes.

Musk détient environ 15,6% des actions de Tesla.

Bien sûr, il dirige également une entreprise spatiale privée et s’apprête à construire une solution Internet mondiale et un système de tunnels souterrains – il y a donc beaucoup de parts de gâteau qui s’ajoutent à sa richesse globale.

En fait, il est suggéré que Musk pourrait devenir le premier milliardaire au monde grâce à sa gamme d’entreprises commerciales.

Starlink, son système Internet mondial fourni par satellite, pourrait être ce qui l’y amène.

Qui sont les individus les plus riches du monde ?

Elon Musk est confortablement à la première place (.)

Elon Musk s’est hissé au sommet de la liste des personnes les plus riches du monde, mais qui d’autre fait la coupe ?

Voici le reste de la liste des riches du monde, selon les listes financières compilées par Bloomberg.

Elon Musk / 300 milliards de dollars Jeff Bezos / 193 milliards de dollars Bernard Arnault / 180 milliards de dollars Bill Gates / 138 milliards de dollars Larry Page / 128 milliards de dollars Mark Zuckerberg / 126 milliards de dollars Sergey Brin / 123 milliards de dollars Steve Ballmer / 117 milliards de dollars Warren Buffett / 112 milliards de dollars Larry Ellison / 110 milliards de dollars

Musk contrôle désormais plus d’un tiers de tous les satellites actifs en orbite alors que SpaceX a battu son propre record pour le nombre de lancements de fusées au cours d’une année civile en 2021.

Selon un rapport d’octobre de Morgan Stanley, Starlink pourrait rendre l’homme le plus riche du monde encore plus riche. Le rapport évaluait le SpaceX privé à 100 milliards de dollars, principalement grâce aux innovations au sein de Starlink.

“ Nous avons longtemps considéré SpaceX comme plusieurs entreprises en une seule, mais le plus gros contributeur à notre évaluation de base estimée à 100 milliards de dollars pour l’entreprise (200 milliards de dollars de cas haussier) est l’entreprise de communication par satellite Starlink LEO qui a franchi un certain nombre d’étapes importantes ces derniers mois. ‘, a déclaré le rapport.

Malgré les protestations de Musk sur le fait de ne pas vouloir être qualifié de milliardaire et de vendre tous ses biens matériels, il semble qu’il soit en tête de la liste des riches pendant un certain temps encore.

En fait, le temps qu’il faut à Elon pour gagner ce qu’un travailleur britannique moyen gagne en un an n’est que de 1 minute et 47 secondes.



