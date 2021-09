Elon Musk exige la fin des réglementations de la SEC

in

• Le milliardaire pense que la réglementation en Chine est causée par des problèmes de crypto-minage et d’énergie.

• Elon Musk souhaite que la SEC donne la liberté au nouveau marché financier de la crypto-monnaie.

Elon Musk, le PDG de Tesla, est à nouveau à la mode sur le marché de la crypto-monnaie en raison de sa défense de la crypto contre les régulateurs. Musk, une figure clé du Bitcoin, du Dogecoin et essentiellement de l’ensemble du marché de la cryptographie, a demandé aux agences financières d’arrêter leurs attaques.

Musk pense que les crypto-monnaies ne peuvent pas être arrêtées et que les actions du régulateur ne les affectent pas. Ces révélations de Musk ont ​​été captées par un journaliste du magazine américain The New York Times.

Le soutien d’Elon Musk

Elon Musk, un homme d’affaires américain qui croit au potentiel de la crypto-monnaie, défend la crypto après que les régulateurs ont augmenté la pression. Musk veut que le gouvernement et les agences financières abandonnent leurs programmes pour contrôler les cryptos, car cela ne fonctionnera tout simplement pas.

Ces commentaires font suite aux dernières annonces du chef de la SEC aux États-Unis, où il appelle au renforcement de la réglementation crypto. La Chine avait une fois de plus ouvert la répression contre les cryptos et l’industrie de la crypto-extraction.

Elon Musk a déclaré que l’interdiction de la Chine est très probablement personnelle et pourrait également être motivée par des problèmes électriques. Il considère que le crypto-mining a besoin de beaucoup d’électricité, il est donc susceptible de générer des pannes dans les régions où ils travaillent.

Musk soutient également son point de vue sur l’exploitation minière BTC, où il la décrit comme “destructrice” car elle cause des dommages à l’environnement. Musk a même cessé d’accepter Bitcoin comme moyen de paiement dans son entreprise automobile. Cependant, Elon Musk dispose toujours d’un capital de 1,5 milliard de dollars en Bitcoin comme source de son investissement en début d’année.

La Chine pourrait craindre le nouveau marché financier

Elon Musk estime que les problèmes en Chine contre les crypto-monnaies sont dus à la forte consommation d’énergie et aux caractéristiques de ce nouveau marché financier. Les cryptos éliminent le pouvoir du gouvernement sur un pays ; ce sont des monnaies décentralisées, ce que la Chine pourrait craindre.

Pour l’avenir, Musk pense que les cryptos pourraient améliorer le système financier. Cependant, il n’est pas un professionnel en la matière, ce ne sont donc que les opinions d’un milliardaire. Les crypto-monnaies ont augmenté au cours des dernières 24 heures, le Bitcoin s’échangeant à 41 808 $.