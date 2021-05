Elon Musk fait à nouveau chuter le prix du Bitcoin

17/05/2021 à 10:38 CEST

Josep Carceller @JosepCarceller

Elon Musk Il est, en plus d’être l’un des hommes les plus riches du monde, une personne avec une grande influence sur les réseaux sociaux, et l’un de ceux qui peuvent changer les événements mondiaux simplement en écrivant quelque chose sur les réseaux sociaux. Il y a à peine quatre jours, le magnat a partagé sur Twitter une pensée à propos de Tesla, son constructeur automobile zéro émission, et de Bitcoin que Tesla est précisément “préoccupé par l’augmentation rapide de l’utilisation de combustibles fossiles pour les transactions minières et Bitcoin”. Cela a fait chuter le prix de la crypto-monnaie, qui vivait l’un de ses meilleurs moments.

Cette fois Elon Musk en a assez avec un seul tweet pour faire baisser le prix du Bitcoin de 20%, et est-ce qu’un utilisateur a écrit sur Twitter ce qui suit: “Les bitcoiners vont devoir se gifler le trimestre prochain quand ils se rendront compte que Tesla a vendu le reste de sa position en bitcoins” et le magnat a écrit “Indeed”, quelque chose qui a fait paniquer les utilisateurs qui possèdent des bitcoins, qui ont commencé à rumer que Tesla a été en mesure de vendre tous les bitcoins qu’il possède.

En effet – Elon Musk (@elonmusk) 16 mai 2021

Pour apaiser les rumeurs, pareil Musk a répondu à un autre utilisateur précisant que Tesla n’a pas vendu un dollar de bitcoins qui a.

Ce qui semble déjà clair à propos d’Elon Musk et des crypto-monnaies, c’est que le magnat a un favori et ce n’est autre que Dogecoin, avec lesquels les véhicules de la marque Tesla pourront sûrement être achetés très prochainement, car après l’enquête suivante, ceux des véhicules électriques ont commencé à travailler avec les développeurs de cette crypto-monnaie pour améliorer le système de transaction: