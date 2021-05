Elon Musk fait baisser le prix de Dogecoin; La crypto baisse à 50 cents après que le chef de Tesla explique de quoi il s’agit

«C’est (Dogecoin) l’avenir de la monnaie. C’est un véhicule financier imparable qui va conquérir le monde », selon Elon Musk.

Pour ceux qui ne savent toujours pas ce qu’est exactement le mème crypto-monnaie Dogecoin, Elon Musk de Tesla lui-même a fait une bonne tentative pour l’expliquer dans le programme de nouvelles satiriques de Saturday Night Live (SNL), Weekend Update. Musk a défini la nature de Dogecoin et son importance dans le monde financier de plus de manières qu’on ne le pense généralement aux hôtes du programme Michael Che et Colin Jost qui ont pressé à plusieurs reprises l’entrepreneur milliardaire de répondre «qu’est-ce que Dogecoin?»

Cependant, le prix de Dogecoin a baissé de près de 22% dimanche aux premières heures des États-Unis après que Musk, le “ Dogefather ” autoproclamé, ait répondu qu’il s’agissait d’une “ agitation ” pendant le spectacle. Dogecoin est passé de 64 cents au début de la SNL à 23h30 EDT samedi (3h30 GMT dimanche) à 50 cents à 6h00 EDT dimanche, selon les données de Coindesk.

“Cela a commencé comme une blague basée sur un mème Internet, mais maintenant cela a décollé d’une manière très réelle”, a répondu Musk une fois au Che au début de l’émission. “Il a été créé en 2013 et dispose d’une réserve en circulation de 117 milliards de pièces, dont 113 milliards ont déjà été extraites”, a-t-il répondu à nouveau alors que le public se moquait à nouveau de la même question du Che: “Alors, qu’est-ce que Dogecoin.” «C’est l’avenir de la monnaie. C’est un véhicule financier imparable qui va conquérir le monde », a ajouté Musk.

“Je comprends ça, mais est-ce que c’est un homme?” dit Che. «Je n’arrête pas de vous dire que c’est la crypto-monnaie que vous pouvez échanger contre de l’argent conventionnel», sourit Musk. Quand le Che a répliqué: “Alors, c’est une agitation?” Musk a répondu: «Ouais, c’est une agitation», et a ri. Musk a été présenté comme un «expert financier» nommé Lloyd Ostertag dans l’émission.

Vendredi, Musk a exhorté les investisseurs cherchant à investir dans des cryptos à s’abstenir d’y investir leurs économies. «Tout d’abord, je pense que les gens ne devraient pas investir leurs économies dans la crypto-monnaie. Pour être clair, je pense que ce n’est pas sage », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par TMZ. “La crypto-monnaie est prometteuse, mais veuillez investir avec prudence”, avait tweeté vendredi Musk avec le lien de la vidéo TMZ sur Twitter. Nommé d’après un mème de la race de chien japonais Shiba Inu et a commencé comme une alternative satirique à l’engouement de Bitcoin, Dogecoin est déjà la quatrième plus grande crypto-monnaie selon CoinMarketCap. Il se négociait à 52 cents avec une capitalisation boursière de 67 milliards de dollars au moment du dépôt de ce rapport. La pièce avait déjà atteint un sommet de 0,41 $ le 20 avril de cette année avant de glisser à 0,23 $ le 24 avril.

